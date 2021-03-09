Dolarda yükseliş devam ediyor. Dolar/TL yeni güne 7.75 seviyesinde açılış yaptı. Dolar, 9 Mart 2021 sabahında 7,75 lira bandının üzerinde yer alıyor. Spot piyasada dolar/TL 7,7537 lira alış fiyatı, 7,7638 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor. Dolar kaç TL oldu? Dolar kuru bugün ne kadar, dolar yükselir mi düşer mi 2021?

Dolar kaç TL oldu? Dolar kuru bugün ne kadar, dolar yükselir mi düşer mi 2021? Geçen hafta en düşük 7.22, en yüksek 7.58 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1.3 artışla cuma gününü 7.53'ten tamamlamıştı. Kur dün güne ise 7.54 seviyesinde başlamış, sonrasında yükselişini sürdürmüştü. Dolar/TL yeni güne 7.75 seviyesinde başladı.

Dolar ne olur, yükselir mi düşer mi 2021?

Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın yazısına göre, Brent petrolün fiyatı 71 dolar ile 14 ayın zirvesinde, ABD tahvilleri 1.62 sınırında. Türkiye gibi ithalatçı ülkeler için petrol fiyatı risk oluştururken küresel enflasyon kaygıları artıyor.

Brent petrolün varil fiyatı 71 dolara çıkarak haftaya hızlı başladı. Suudi Arabistan’ın en büyük ham petrol terminallerinden Ras Tanura’ya yapılan saldırı bu yükselişte etkili oldu. Ras Tanura petrol terminali, küresel petrol talebinin yaklaşık yüzde 7’sini karşılıyor.

Saldırıda herhangi bir zarar gerçekleşmedi. Ancak petrolün 14 ayın zirvesine tırmanmasına neden oldu. Öte yandan ABD 10 yıllık tahvilleri yükselişte ve küresel bazda dolar talebi artıyor.

Societe Generale, ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirileri için yıl sonu tahminini 50 baz puan artırarak yüzde 2’ye çıkardı. Dolar Endeksi (DXY) 92.183’le 14 haftanın en yüksek seviyesini, dolar/TL ise 7.70’in üzerini gördü.

Dengeler değişecek

Oldukça hareketli bir dönem yaşanacağını görüyoruz. Aşılamanın yaygınlaşması ile birlikte piyasalarda dengeler değişecektir. Böylesi bir ortamda güvenli liman olarak görülen enstrümanlar ilgi görmeye devam edecek. Ülkeler enflasyonla mücadele için faizleri artırmak zorunda kalacak. Bu da yeni fiyat dengelerinin oluşmasına yol açacaktır.

Hafta sonu, uzun bir süredir beklenen 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi ABD’de Senato’dan geçti. Paket piyasalarda bir rahatlamaya neden olsa da enflasyon kaygılarını gündemde tutacağı için temkinli değerlendiriliyor.

Artan kaygılar risk primini tırmandırdı. Türkiye’nin CDS’i 338 baz puana çıkarak 2021 yılının zirvesine ulaşmış oldu.

Borsa, dolar ve altın nasıl seyredecek?

Borsada BIST 100 Endeksi 1.542 seviyesinde. Dolar kuru 7.65 TL, faiz 16.14 ve altının onsu 1.687 dolar seviyesinde bulunuyor. Borsada sıkışık seyir devam edecek. 11 Mart’a kadar 100 şirket bilanço açıklayacak. Açıklanan bilançolarla hisse bazlı hareketler yaşanacak.

Dolar kurunda 7.54 seviyesinin üzerinde 8’e kadar güçlü direnç yok. Geri çekilmelerde 7.54 izlenecek. Gram altında ise dolar kuruna bağlı iyimserlik sürecek. Uzun vadede altının onsunun da yön değiştirmesi fiyatları destekleyecek.

Yabancının faiz artış beklentisi yükseldi

Deutsche Bank ve Rabobank, 100 baz puanlık faiz artışı bekliyor. Societe Generale, para politikasının mümkün olabildiğince basit tutulması ve dağınık düzenleyici müdahalelerden kaçınılması gerektiğini ifade ediyor.

200 baz puanlık faiz artışı beklentisinde olanlarsa TCMB’nin ileride 400 puanlık faiz artışından kaçınmak için mart toplantısında 200 baz puanlık faiz artışı yapabileceğini dile getiriyor.

DOLAR KAÇ TL OLDU, DOLAT KURU…

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