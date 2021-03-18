Dolar kaç TL oldu? Dolar-Euro kuru bugün kaç TL? 18 Mart 2021 döviz kurları…

Dolar kuru altın fiyatları gibi piyasadaki birçok kalemi etkilediği için yakından takip ediliyor. Doların ve diğer dövizlerin haftanın dördüncü gününde piyasadaki durumunu merak edenler arama motorlarına yöneldi. Peki, bugün dolar ne kadar, euro ve sterlin kaç TL? ? Dolar-Euro ve 18 Mart döviz kurları…

Dolar haftanın dördüncü gününde 7,50 lira seviyelerinden işlem görüyor. Euro kuru ise aynı dakikalarda 8,98 liradan, İngiliz Sterlini ise 10,48 liradan işlem gördü. Öte yandan Merkez Bankası'nın bugün saat 14.00'da açıklayacağı faiz kararı dolar kuru açısından oldukça önem arz ediyor. TCMB son faiz artış kararlarından sonra politika faizini yüzde 17'ye çıkartırken dolar kuru da düşüş trendi içerisine girdi.

3. PARA POLİTİKASI KURULU YENİ DÖNEME İLİŞKİN FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

ABD kanadından gelen 10 yıllık tahvil faiz oranlarındaki artış dolar kurundaki düşüş hareketini sonlandırırken uzun süredir 7.50 bandının altında kalan dolar kurunu yeniden bu seviyenin üzerine çıkardı. Bu hafta para piyasaları, özellikle de dolar kuru için oldukça kritik. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yılın 3. Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirecek ve yeni döneme ilişkin faiz kararını açıklayacak.

Kritik karar öncesi uzmanlar, "Merkez Bankası bu toplantıda faiz artırırsa yurt içi piyasalarda tekrar aşağı yönlü bir trend görebiliriz. Büyük ihtimalle dolar kuru 7.35 TL seviyesine kadar sarkabilir. Ancak TCMB faizlerde bir değişiklik yapmaz direk pas geçerse bu sefer dolar kurunda tekrar yukarı yönlü ataklarda 7.70 – 7.80 seviyelerini de görebiliriz.’’ Yorumunu yaptı.

18 MART 2021 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İngiliz Sterlini 10,48 TLAmerikan Doları 7,50 TL

Euro 8,98 TL

İsviçre Frangı 8,11 TL

Japon Yeni 0,06 TL

Suudi Arabistan Riyali 2,02 TL

Norveç Kronu 0,89 TL

Danimarka Kronu 1,20 TL

Avustralya Doları 5,87 TL

Kanada Doları 6,05 TL

İsveç Kronu 0,88 TL