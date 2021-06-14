Dolar kaç TL, dolar neden düştü? Dolarda son durum!

Dolar yatırımı yapanlar ve maaşını dolar olarak alanlar güncel dolar kurlarını yakından takip ediliyor. Dolar/TL, Haziran ayı başında 8.88 ile tarihi zirvesinin ardından 8.4’e yakın seviyelerde güne başladı ve bu sabah 8,30’a kadar geriledi. Doların yönünde belirleyici olan Türkiye-ABD ilişkileri merakla takip ediliyor. Erdoğan ile Biden bugün yapacağı NATO zirvesindeki görüşmede çıkabilecek sonuçlar piyasalara nasıl yön vereceği merak ediliyor.

8,88 seviyelerine ulaşan dolar yönüne aşağıya doğru çevirdi; 7 gündür geriliyor. Piyasa için büyük önem taşıyan Biden-Erdoğan zirvesinden verilen mesajlar dolar kurunun kurun yönünü belirleyecek. Erdoğan dün Biden’ın Osmanlı Ermenilerinin 1915 tehcirini soykırım olarak kabul etmesini “unutturacak” adımları atmasını umduğunu ve F-35 uçaklarının alımını görüşmeyi planladığını ifade etti.

Dolar kaç TL oldu?

Haftanın ilk saatlerinde yatay seyreden dolar/TL, piyasaların açılması ve işlemlerin artmasıyla birlikte düşüşe geçti. Dolar/TL 8,30 seviyesine kadar geldi. Euro/TL ise 10,15'ten 10,05 seviyelerine kadar çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesi ile başlayan, Fed ve TCMB faiz kararıyla devam edecek yeni hafta Türk Lirası açısından oldukça önemli. Döviz kurlarını hareketli günler bekliyor.

Dolar neden düştü?

Dolar/TL'deki düşüşten ABD tahvil faizlerinde yaşanan gerileme ve küresel arenada zayıflayan ABD Doları, etkili olurken özellikle Biden-Erdoğan zirvesinden iyimser mesajlar verilme potansiyeli de düşüşü destekledi. Öte yandan dolardaki düşüşün nedeni Biden-Erdoğan görüşmesine yönelik olumlu beklentinin değil de Çin ile yapılan 3.6 milyar dolarlık yeni bir swap anlaşması olduğu da belirtiliyor.

Zirve sonrası yapılan açıklamaların dolarda nasıl bir seyir yaratacağı merak konusu.