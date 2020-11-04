04 Kasım 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.164 1.15 EURO 9,9180 0.78
USD 8,4950 1.00 ALTIN 516,930 0.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

Dolar kaç TL? Dolar kuru güne nasıl başladı? Analist yorumlar: Dolay yükselir mi?

04 Kasım 2020 Çarşamba - 11:11 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 11:11

Dolar kaç TL? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,4740'tan işlem görüyor. Peki, analistler ne söylüyor, dolar yükselir mi?


Dün, en düşük 8,3942, en yüksek 8,5452 seviyelerini gören dolar/TL,  günü yüzde 0,3 değer kaybıyla 8,4097'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45  itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 8,4740'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 9,8675'ten, sterlin/TL  yüzde 0,1 değer kazancıyla 10,9730'dan satılıyor.

Dolar endeksi, bugün ilk resmi olmayan seçim sonuçlarıyla birlikte  yükselişe geçerek 94,1 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi 1,1604 ile  yaklaşık 3,5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından toparlayarak 1,1670'e  çıktı.

Analistler, ABD'deki başkanlık seçiminin sonuçlarının, Kovid-19  salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da risk algısı üzerinde  etkili olmayı sürdüreceğini söyledi.

Yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler,  yurt dışında ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri  Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını bildirdi.

ETİKETLER

Dolar kaç TL Dolar yükselir mi dolar kuru
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.