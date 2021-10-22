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Dolar kaç TL? Dolar, Euro fiyatı, 22 Ekim 2021 güncel dolar kuru…

AA |  22 Ekim 2021 Cuma - 14:20 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 14:37

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 9,59 seviyelerinde işlem görüyor.


Dolar/TL 9,59 seviyelerinden işlem görüyor.   Dün 9,5532 yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki  kapanışın yüzde 3,3 üzerinde 9,5177 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de artışla başlayarak 9,6662 ile zirvesini  görmesinin ardından saat 14.00 sıralarında önceki kapanışın üzerinde 9,59 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL 11,1817 seviyelerinde işlem görüyor.
 
 
 Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 93,6 seviyesinde bulunurken,  avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1640'tan işlem  görüyor.  Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri  Endeksi verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydederek, yurt içinde  ise piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası derecelendirme  kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye'ye ilişkin kredi değerlendirmesinin gündemde  olduğunu ifade etti.
 

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