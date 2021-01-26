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Dolar ile ilgili flaş açıklama!

Dolar ile ilgili flaş açıklama!
Dolar kurunda düşüş yönündeki beklentiler güçlendi. Goldman Sachs, dolar/TL tahminini aşağı yönlü revize etti. Piyasaların iyimserliği sürüyor.
 
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