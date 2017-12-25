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Dolar iki ayın en düşük seviyesini gördü

25 Aralık 2017 Pazartesi - 14:28 | Son Güncelleme : 25 12 2017 - 14:28

Yeni haftaya 3.81 seviyesinden başlayan dolar, TL karşısında bugün 3.8058 seviyesini görerek yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini gördü.


Yıl sonuna yaklaşırken azalan yeni pozisyon alma iştahı ve zayıf veri akışından destek bulan Türk Lirası, dolar karşısında şu sıralar yatay bir seyir izliyor. Geçtiğimiz hafta genelde 3.81-3.83 dar bandında hareket eden dolar kuru, yılın son haftasına 3.81 seviyesinden başladı. Gün içerisinde 3.8058 ile yaklaşık 7 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından kur şu dakikalarda 3.81 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 4.52 seviyesinde bulunuyor.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3.8180 lira, euronun satış fiyatı ise 4.5290 lira olmuştu.

Analistler, ABD ve Avrupa'da Noel tatili dolayısıyla piyasaların kapalı olduğunu belirterek, kurların dar bant içinde sakin bir seyir izleyebileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3.80'in önemli destek konumunda olduğunu ve bu seviyenin kırılması durumunda 3.75'in gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, 3.85'in ise direnç konumuna geldiğini söyledi.

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