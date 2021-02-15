Dolar için flaş sinyal! Merkez Bankası ayar verecek

Dolar kuru, Cuma günü 7 lira seviyesine kadar çekilerek son 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar kuru en son 5 Ağustos 2020 tarihinde bu düzeylerde dalgalandı. Kur için 2021’de kayıp yüzde 6’nın üzerine çıktı. Şubat ayının üçüncü haftasına başlarken, piyasaları Merkez Bankası (TCMB) odaklı bir seyir bekliyor. Merkez Bankası, Perşembe günü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını duyuracak. Son gelen verilere göre, yerlilerin döviz mevduatlarında 2.1 milyar çözünme ile 10 ayın en sert düşüşünün yaşanması TCMB’nin işaret ettiği ters dolarizasyon başladığı sinyalini verdi.

Dolar/TL, 6 Kasım tarihinde gördüğü 8.58 lira seviyesinin ardından düşüş trendine girdi. Kur için 2021 yılı da zayıf seyirle devam ediyor. 6 Kasım tarihi dikkate alındığında dolar /TL'de kayıp yüzde 18'in üzerine çıkarken, kurdaki kayıp 2021 yılında yüzde 6'yı aştı.

Ekonomide yeni dönem adımları, söylemleri ve reform hareketlerinin etkisiyle dolar kuru Kasım ayında yönünü aşağı çevirdi. Kur, 6 Kasım tarihinde tüm zamanların en yüksek seviyesini 8.58 lira ile test etmiş, Merkez Bankası 'nın bu tarihten itibaren enflasyon hedefleme stratejisi doğrultusunda 675 baz puan faiz artırımı ve güçlü bir şekilde para politikasında uzun bir süre sıkı duruş sürecek mesajı vermesi sonrası Cuma günü 7 lira seviyesine kadar çekildi.

3 ayı aşkın sürede dolar/TL'de kayıp yüzde 18'in üzerine çıkarken, son gelen veriler döviz alım ihaleleri ile Merkez Bankası'nın rezerv biriktirme için gerekli gördüğü ters dolarizasyonun başladığına işaret etti.

TÜRK LİRASINI DESTEKLEYEN 6 BAŞLIK

Küresel risk iştahının gelişmekte olan ülkeler için pozitif seyretmesi

ABD ve diğer büyük ekonomilerde teşvik paketlerinin ve varlık alımlarının süreceği beklentileri

ABD'nin merkez bankası Fed 'in ekonomiyi destekleyici güvercin tutumunun süreceği beklentisi ve düşük faiz politikası

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon odaklı sıkı para politikası duruşunun korunacağı beklentisi

TCMB'nin gerektiğinde daha fazla sıkılaştırmaya gideceğini her fırsatta dile getirmesi

ABD dolar endeksindeki zayıf seyrin gelişmekte olan ülke piyasalarını desteklemesi

DÖVİZ MEVDUATLARINDA 10 AYIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Merkez Bankası'nın son verilerine göre yerlilerin yabancı para mevduatları bir önceki haftanın verilerine göre 2.1 milyar dolar geriledi. Yerlilerin döviz mevduatlarındaki bu düşüş, 2020 yılının Nisan ayından bu yana en sert gerileme olarak dikkat çekerken, 5 aydır 2 hafta üst üste döviz mevduatlarında çözünme ilk kez yaşandı.

DOLAR İÇİN KRİTİK SORU: ÇÖZÜNMENİN DEVAMI GELİR Mİ?

Döviz mevduatlarında yaşanan üst üste 2 haftalık gerileme, Merkez Bankası Başkan Naci Ağbal'ın işaret ettiği ters dolarizasyonun başladığı şeklinde yorumlanırken, 'Çözünmede kalıcılık olacak mı' sorusu, dolar için piyasaların takip ettiği başlıca unsur olacak.

YABANCI FİNANS KURULUŞLARI DOLAR/TL İÇİN TAHMİNLERİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

Türk lirasında yaşanan bu pozitif seyrin ardından yabancı finans kuruluşları, birer birer dolar/TL için aşağı yönlü tahminlerde bulundu.

ABD merkezli dev finans kuruluşu Morgan Stanley, TL'nin beklenenden fazla değer kazanabileceğini ve dolar/TL'nin 6.80'e gerileyebileceğini öngörürken, enflasyondaki gerileme için Nisan ayını işaret etti.

İngiltere merkezli finans kuruluşu HSBC ise 7.10 lira olan 2021 yılı sonu dolar/TL beklentisini 6.50 liraya düşürdü. HSBC'nin bu tahmininde Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşu, cari açıkta düşüş, yerlilerin dolarizasyon eğilimindeki yavaşlama, yabancıların lira iştahındaki artış gibi etkenlerin etkili olduğunu bildirildi.

ABD'li Citigroup Euro/TL'de kısa pozisyon aldıklarını ve Dolar/TL'nin 7'nin altına inmesini beklediklerini belirtti.

Avrupa'nın büyük finans kuruluşlarından Societe General'in Stratejistleri, Dolar/TL ve Euro/TL'de kısa pozisyon tavsiye ederken, Dolar/TL'de 6.71 hedefi ile kısa pozisyon alınmasını tavsiye edip, zarar-kes seviyesi olarak 7.75'i belirledi.

TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİ (CDS) GERİLEMEYİ SÜRDÜRDÜ

Pandemi döneminde bir ara 643 puan seviyesine kadar yükselen Türkiye'nin 5 yıl vadeli kredi temerrüt takas (CDS) primi 290 puanın altına geriledi.

CDS primlerinin özellikle 500 puanın üzerinde yer alması durumunda yabancı yatırımcıların TL varlıklara; hisse senedi ve tahvilde satış yapmasının tetikleyici olarak öne çıkarken, CDS'ler düşmesi durumu ise yabancıların tam tersi olarak alım yapmasının tetikleyicisi olarak yorumlanıyor. CDS'lerin daha da düşmesi, TL varlıklara olan ilgiyi artacak beklentisi yaratırken, dolar kurunu baskılayan bir diğer etmen olarak dikkat çekti.

CDS PRİMİ NEDİR?

CDS şirketleri ülkenin borçlarını ödeyememesi riskine karşı yani iflas riskine karşı alacaklının alacaklarını sigortalayan bir sözleşme satar ve bu sözleşmenin fiyatı da ülkenin CDS primidir. Bir ülkenin ya da şirketin CDS primi ne kadar yüksekse borçlanma maliyeti de o kadar yüksek demektir. Çünkü bu prim ister istemez faize yansımaktadır.

GÜÇLÜ DEZENFLASYONİST SÜREÇ VE TERS DOLARİZASYON SONRASI DÖVİZ ALIM İHALELERİ GELECEK

Dolar kurunda 8.58 lira seviyesinden 7 lira sınırına kadar sert geri çekilme ile beraber Merkez Bankası yeni dönemde rezervlerini güçlendirme adına döviz alım ihaleleri açabilir.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, yabancı bir ajansa verdiği demeçte, "Önümüzdeki süreçte; Merkez Bankası olarak rezerv artırma stratejimiz içinde diğer ülke merkez bankaları ile swap anlaşmaları yapılması yer almamaktadır. Bunun yerine, para kur stratejimiz içinde de açıkladığımız üzere, uygulamakta olduğumuz sıkı para politikasına kararlılıkla devam etmek suretiyle güçlü bir dezenflasyonist sürecin oluşması ve kalıcı hale gelmesi sonucunda sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yurtiçi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi ile birlikte döviz alım ihaleleri yaparak rezervlerimizi artıracağız" dedi.

DÖVİZ ALIM İHALELERİ GEVŞEMEYİ SINIRLAYABİLİR

Ağbal, güçlü dezenflasyonist sürecin oluşması ve ters dolarizasyon eğilimi sonrası döviz alım ihalelerinin açılacağı mesajını net bir şekilde ifade ederken, bu durumun gerçekleşmesi dolar kurundaki gevşemenin sınırlanabileceği anlamını taşıyor.

ENFLASYON İÇİN NİSAN AYI KRİTİK OLACAK

Uzmanlarının beklentisi, özellikle Nisan ayının enflasyon için kritik olduğu yönünde birleşirken, güçlü sıkı para politikası sonucu bu tarihten itibaren enflasyonda düşüş eğiliminin başlayacağı ve döviz mevduatlarındaki çözünmenin hız kazanacağı piyasalarda hâkim görüş olarak dikkat çekti.

HAFTANIN GÜNDEMİ MERKEZ BANKASI: PİYASALAR FAİZ KARARINA ODAKLANDI

2021 yılının ikinci Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek. Merkez Bankası son toplantısında piyasa beklentisine paralel politika faizini yüzde 17 seviyesinde sabit tutarken, gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacağının altını çizdi.

Ekonomistlerin büyük çoğunluğu 18 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısında faizin yeniden sabit tutulacağını bekliyor. (Sabah)