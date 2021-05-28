Dolar euro kuru bugün kaç TL, ne kadar oldu? 28 Mayıs 2021 dolar euro kuru-fiyatları

Dolar/TL 8.50’in üzerine çıktı. Yükseliş sonrası günü 8,50'nin hemen altında tamamlayan dolar/TL bugün 8,57-8,58 düzeyin seyrederken, Euro/TL ise 10,45'lerde işlem görüyor. Gram altın ise 520 lira seviyesini test etti. İşte detaylar...
Haftanın son işlem gününde Standard and Poors'un (S&P) daha öncde açıkladığı takvimde yer alan olası Türkiye raporu izlenecek.
Küresel piyasalarda ise Biden'ın bugün açıklayacağı 6 trilyon doları bulması beklenen ABD'nin 2022 yılı mali bütçesi takip edilecek.
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