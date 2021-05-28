Dolar euro kuru bugün kaç TL, ne kadar oldu? 28 Mayıs 2021 dolar euro kuru-fiyatları

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Dolar kuru dün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın faiz oranlarının olağanüstü düşük olmasını söylemesi ardından tüm dünyada yükseldi. Dün akşam saatlerinde TL’deki düşüşle yükselişe geçen döviz kuru bugün fiyat tazeledi. Dolar/TL bugün 8,58'i aşarken, euro/TL de 10,46 seviyesine yükseldi.

Dolar/TL 8.50’in üzerine çıktı. Yükseliş sonrası günü 8,50'nin hemen altında tamamlayan dolar/TL bugün 8,57-8,58 düzeyin seyrederken, Euro/TL ise 10,45'lerde işlem görüyor. Gram altın ise 520 lira seviyesini test etti. İşte detaylar...

Haftanın son işlem gününde Standard and Poors'un (S&P) daha öncde açıkladığı takvimde yer alan olası Türkiye raporu izlenecek.

Küresel piyasalarda ise Biden'ın bugün açıklayacağı 6 trilyon doları bulması beklenen ABD'nin 2022 yılı mali bütçesi takip edilecek.

ANLIK DOLAR EURO KURU İÇİN TIKLAYIN