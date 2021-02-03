03 Şubat 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.513 0.12 EURO 8,6190 -0.56
USD 7,1730 -0.41 ALTIN 423,470 -0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

Dolar düşüş eğilimini sürdürüyor!

03 Şubat 2021 Çarşamba - 14:27 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 14:27

Dolar kuru, düşüş eğilimini sürdürerek 7,1634 seviyesine geriledi. Bugün açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasına karşın gerilemeye devam eden dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla 7,1634 seviyesinde işlem görüyor.


Dün 7,0917 ile 6 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gören  dolar/TL, günü bir önceki kapanış seviyesine yakın 7,1990'dan tamamlamıştı. Şu dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 düşüşle 8,6330, sterlin/TL de yüzde  0,5 azalışla 9,7880 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi yatay bir seyirle 91,1,  avro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üzerinde, 1,2040 seviyesinde  dengelendi.

Analistler, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fiyat istikrarını önceleyen sıkı para  politikası duruşunun etkisiyle, Türk lirasındaki değer kazancının enflasyondaki  yükselişe karşın sürdüğünü bildirdi.

Bugün açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta aylık  yüzde 1,68 ve yıllık yüzde 14,97 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın enflasyondaki risklere dikkati çektiği son  konuşmasında, sıkı para politikası duruşunun enflasyon hedefleri sağlanana kadar  devam ettirileceğini kaydettiğini anımsatan analistler, bu nedenle bugünkü  verilerin fiyatlamalar üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını söyledi.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma  Yöneticileri Endeksi ve Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de özel sektör  istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'deki teşvik paketi ve yeni  tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki  yerini koruduğunu ifade etti.

ETİKETLER

Dolar Dolar kuru Naci Ağbal
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.