Dolar düştü mü? Bugün dolar kaç TL? İşte dolar kuru…

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı ve başkanlık seçiminin olduğu haftayı yüzde 1,8 değer kaybıyla 92,2 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu anlarda yatay bir seyir izliyor. Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1880'in üzerinde dengelendi. Analistler, TCMB Başkanı Ağbal'ın açıklamalarının Türk lirası varlıkları olumlu etkilediğini belirtti. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Almanya'da dış ticaret dengesi ve Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.
Ağbal, banka olarak temel amaçlarının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu belirterek, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir." ifadelerini kullanmıştı.
DOLAR KAÇ TL?
1 ABD Doları, 8,29 Türk Lirası’na eşit.
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