Dolar düşmeye devam edecek mi? Neden düşüyor? Dolar Euro kuru bugün kaç TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ekonomideki Yeni Dönem' açıklamalarıyla dün yüzde 5'e yakın değer kaybederek 7,78'e kadar gerileyen dolar, bugün yüzde 1'lik artışla 7,87 seviyesinden işlem görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra değer kaybeden dolar güne yükselişle başladı ve 7,87 seviyesinden işlem gördü. Dolar Euro neden düşüyor?

Dün 8,20'nin üzerini test eden dolar/TL, Erdoğan'ın 'Ekonomideki Yeni Dönem' açıklamalarıyla hızla düşüşe geçti. Dün yaklaşık yüzde 5 değer kaybeden dolar/TL, en düşük 7,8747'yi görmesinin ardından günü önceki kapanışın yüzde 4,4 altında 7,7966'dan tamamladı. Dolardaki dalgalanmada koronavirüs, yurt dışı jeopolitik riskler ve ekonomi gündemindeki hareketlilik etkili oldu.

DOLAR, EURO VE STERLİN BUGÜN KAÇ TL?

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 7,8740'tan işlem görüyor.

Euro/TL, dün en düşük 9,1667 seviyesine kadar gerilemesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 9,2710'dan, sterlin/TL de yüzde 0,8 değer kazancıyla 10,3920'den satılıyor. Dolar endeksi yatay bir seyirle 93,1 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,1760 seviyesinden alıcı buluyor.

DOLAR EURO NEDEN DÜŞÜYOR?

Dolar endeksi küresel çapta değer kaybetmesine rağmen geçen cumaya kadar TL karşısında geçen değer kazanmaya devam etti.

TL'nin hızlı değer kaybında ise Merkez Bankası rezervlerine yönelik endişeler, özel sektörün vadesi yaklaşan dış borç ödemeleri, enflasyonun altında kalan politika faizi ve yükselen cari açık etkili oldu. Biden'ın seçimlerde farkı açtığına dair haber akışı ve yaptırım tehditleri, Fransa'ya yapılan boykot çağrısı ve AB'ye yönelik ihracatla ilgili soru işaretleri, Körfez ülkelerinin Türk malları boykotu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki başlayan çatışmalar dövizi besledi. Buna bağlı olarak Dolar/TL, 26 Ekim günü 8 seviyesini aşarak tarihi zirvesini yeniledi.

7 Kasım Cumartesi günü TCMB'de beklenmedik bir değişiklik yaşandı ve Murat Uysal görevden alınırken yerine 64. Türkiye Hükümeti'nde Maliye Bakanı olarak görev yapan Naci Ağbal getirildi. Hafta sonu nedeniyle piyasaların kapalı olması kararın Pazartesi piyasalara nasıl etki edeceği tartışırken 8 Kasım Pazar akşamı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram'daki istifa paylaşımı piyasa merakını arttırdı.

Dalgalanan kur TCMB'de görevine başlayan Naci Ağbal'ın, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" açıklamasıyla yönünü aşağı çevirdi. TCMB'nin politika setinde değişiklik olma ihtimali ve Albayrak'ın istifasının kabul edilerek belirsizlik ortamının ortadan kalkması ve Lütfi Elvan'ın piyasa dostu dönüşüm mesajı TL'yi olumlu etkilerken Türkiye'nin CDS primi 500'ün altına çekildi.

Son olarak AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ekonomide güven ve kredibilite kazanımına odaklanılarak, risk primini düşürecekleri yeni bir döneme girildiğini söylerken, ekonomiyi fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere üç sacayağı üzerinde inşa edeceklerini açıklaması, TL'deki değer kazancı belirginleşti ve dolar/TL 7.85 seviyesine indi. Euro ise 9.25 bandında. TL'nin günlük kazancı buna bağlı olarak yüzde 3'ü aştı.

YOĞUN VERİ GÜNDEMİ TAKİP EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara talebin arttığını belirten analistler, uluslararası piyasada Türkiye'nin risk priminin (CDS) 450 seviyelerinden 400'e kadar gerilediğine dikkati çekti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de enflasyon, İngiltere'de büyüme ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.