11 Kasım 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.263 1.57 EURO 9,3250 -3.21
USD 7,9200 -2.89 ALTIN 486,060 -1.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

Dolar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra düştü!

AA |  11 Kasım 2020 Çarşamba - 14:26 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 14:45

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 7,9984'e geriledi.


Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının  ardından 7,9984'e geriledi.
 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FLAŞ ENFLASYON AÇIKLAMASI 
Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar  ve makroekonomik istikrar olmak üzere üç sacayağı üzerinde inşa ederek  hedeflerimize ulaştıracağız. Bunun için uzun vadeli tasarruflar ve yatırımlar  açısından elverişli bir ortam hazırlıyoruz.
 
Etkin karar alma mekanizmaları sayesinde para ve maliye  politikaları ile finansal politikalar arasındaki uyumu artırarak, makroekonomik  istikrarı tahkim edeceğiz.
 
Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve  kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini  düşüreceğiz.
 
Türk ekonomisine ve Türk Lirası'na güvenen yerli ve  uluslararası yatırımcıların kazancını kendi kazancımız olarak görerek,  yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterecek, desteği vereceğiz.
 
Yaşanan gelişmeler ışığında küresel ve milli ekonomideki tüm  senaryoları çalışıyor, ülkemiz için en doğru olanı yapmaya gayret  gösteriyoruz.
 
Vatandaşlarımızdan, bireysel tasarruflarında milli  paralarına güvenmelerini ve tercihlerini Türk Lirası'ndan yana kullanmalarını  istiyorum.
 
Yatırım yapıldığında en yüksek ve güvenli kazancın  sağlanacağı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini tüm dünyaya  göstereceğiz.
 
Ekonominin tüm taraflarıyla, tüm sivil toplum kuruluşlarıyla  yakın iş birliği halinde hareket ediyoruz. Biz de uluslararası yatırımcılarla bir  dizi toplantı yaparak, onlara ülkemizdeki imkanları, fırsatları, potansiyeli ve  sağlayacağımız destekleri bizzat anlatacağız.
 
Finans tarafında Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Merkez  Bankamız, reel sektör tarafında Ticaret Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız, iş insanlarımız, hep birlikte Türkiye'ye  yeni bir ekonomik sıçrama yaptırmak için çalışıyoruz.
 
Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik  başlatıyoruz.
 
Hazine ve Maliye Bakanımızın ve Merkez Bankamızın yeni  başkanının, enflasyon hedeflemesini ve para politikası araçlarını, temel  yaklaşımlarımıza uygun şekilde, şeffaf, öngörülebilir, istikrarlı bir seviyeye en  kısa sürede getireceklerine inanıyorum.
 
Atacağımız her yeni adımla bu olumlu tablo daha iyiye  gidecektir. Elbette tüm bunları serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz  vermeden, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırmak suretiyle yerli ve  uluslararası yatırımcıları harekete geçirerek yapacağız.
 
Faiz sebep, enflasyon neticedir ve bunu başaracağız.  İnşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Bunun için en  kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte, ardından kademeli olarak  orta vadeli hedeflerimize doğru indirmekte kararlıyız.
 
Yatırım ortamının iyileştirilmesi, mali piyasaların  derinliğinin artırılması, kamu gelir ve harcamalarının kalitesinin yükseltilmesi,  kayıt dışılığın önlenmesi, iyi yönetişim gibi alanlarda da yapısal reformların  hazırlıkları içindeyiz.
 
Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme,  öngörülebilir, kolay erişilebilen, hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi konusunda  yeni adımlar atacağız.
 

ETİKETLER

dolar döviz Cumhurbaşkanı Erdoğan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.