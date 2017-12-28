Dolar çok sert düşüyor

ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı vize kısıtlamasını kaldırdığını duyurması ile piyasalar hareketlendi.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'nin vize krizinin tamamen çözüldüğünü duyurmasıyla 3,81 civarından 3,7735 seviye ile 2 ayın en düşük düzeyine geriledi.
Dolar gün boyunca 3,80-3,82 bandında hareket etmişti.
Analistler, ABD ile Türkiye arasındaki vize sorununun çözüme ulaşmasının Türk Lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,75 seviyesinin destek 3,80 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini dile getirdi.
EURO DA GERİLEDİ
Gün içinde 4,55 civarında hareket eden euro/TL 4,51 seviyesinde seyrediyor.
BORSA 114 BİNİ AŞTI
BIST 100 endeksi vize haberiyle kazanımlarını artırdı ve 114 bin puanın üzerinde çıktı. Endekste artış yüzde 2'ye yaklaştı.
Uzmanlar, yeni yıl başlayana kadar mevcut seviyelerde yatay seyrin sürmesini bekliyor.