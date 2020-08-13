Dolar çekme komisyonu nedir? Döviz hesabından para çekenlerden banka ne kadar komisyon alacak?

Kamu bankalarında binde 2 ile 5 arasında komisyon kesilmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın 5 Ağustos'ta yayımladığı tebliğ ile izin verdiği nakit döviz talebine komisyon uygulaması bankalar tarafından uygulanmaya başlandı. Bir kamu bankası 3 bin doların üstünde nakit döviz talebi olanlara binde 3 komisyon alırken, diğer kamu bankalarında binde 2 ile 5 arasında komisyon kesilmesi bekleniyor. Peki, Dolar çekme komisyonu nedir?

Uluslararası piyasalarda oluşan çalkantının önüne geçebilmek, dolar veya Euro'yu yurt dışından almak getirmek ve saklamak yaratacağı maliyeti önlemek için bankaların talebi doğrultusunda Merkez Bankası nakit döviz işlemlerinden komisyon alınmasına karar verdi. Dolar çekme komisyonu nedir?

DOLAR ÇEKME KOMİSYONU NEDİR?

Merkez Bankası 4 Ağustos'ta yayımlanan 'Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği Uygulama Esasları'nda bankaların efektif yani fiziki döviz çekimlerinde ücret alabileceği aktarıldı.

Merkez Bankası’nın talimatında "Finansal tüketicinin hesabının bulunduğu şubeden yapacağı Türk Lirası para çekimleri için ücret alınamaz ancak yabancı para (efektif) çekimlerinden ücret tahsil edilebilir. Yurt içi diğer şube, yurt dışı diğer şube ve nakit çekim ofisinden para çekme işlemleri ile rutin işlem saati veya iş günü dışında gerçekleştirilen para çekme işlemlerinden ücret tahsil edilebilir." denilerek net olarak döviz çekimlerinden komisyon alınabileceğini aktardı.

DÖVİZ HESABINDAN PARA ÇEKENLERDEN BANKA NE KADAR KOMİSYON ALACAK?

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, bir kamu bankası 3 bin doların üstünde nakit döviz talebi olanlara binde 3 komisyon alırken diğer kamu bankalarında binde 2 ile 5 arasında komisyon kesilmesi bekleniyor.

Büyük bir özel bankanın 20 bin liranın üstüne binde 1,5, orta ölçekli bir diğer bankanın ise binde 2 oranında komisyon almaya başladığı öğrenildi. Nakit olmayan döviz talebinde yani örneğin internet sitesinden yapılan döviz alım satımı ile transferlerinde ise komisyon alınmıyor. Aynı durum döviz bozdururken de geçerli. Döviz bozdurulduğunda herhangi bir komisyon ödenmiyor.

Diğer bazı bankaların da binde 1'den başlayıp binde 3'e varan oranlarda komisyon almaya başlayacağı ifade ediliyor. Yapılan düzenleme ile fiziki döviz talebinin önünün alınması da bekleniyor. Döviz satın alınması işlemlerinde de binde 2 oranında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi de (BSMV) kesiliyor.