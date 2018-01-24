Dolar 3.75 TL'nin altına indi

Dolar kurunda hafta başında yaşanan sert yükseliş yerini düşüşe bıraktı ve dolar 3 ay sonra 3.75 altına indi. Başta ABD ve Rusya olmak üzere Afrin operasyonuna yönelik ılımlı mesajlar ve gelişen ülkelerdeki olumlu havanın da iyimserlikte etkili olduğuna dikkat çekiyor.

Haftaya 3.83 ile başlayan dolar kuru, dün 3.80 seviyesini test ettikten sonra 3.76 seviyelerine gerilemiş bugüne ise 3.77'den başlamıştı.

Dolar/TL , TSİ 17:30 itibarıyla 3.75 TL altına indi. Dolar yüzde 0.83 düşüşle 3.7356 TL'den yani günün en düşük seviyesinden alıcı buldu.

Stratejist Doç. Dr. Evren Bolgün "Afrin operasyonuna dair ABD'den mutabakat sinyalleri barındıran açıklamalarla piyasalar rahatlıyor. Bu anlamda kurda gerileme gördük, Borsaya da pozitif yansıması oldu. Dolayısıyla burada operasyon konusunda ABD'yle ne kadar ortak çizgide hareket edebileceğimiz piyasanın fiyatlaması noktasında dikkate alacağı en önemli gösterge olacak" diye konuştu.

Öte yandan, global piyasalar da oldukça olumlu ve dolarda küresel bazda değer kaybı devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı yaklaşımı yatırımcıları tedirgin ederken, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dolardaki zayıflığın ABD ticareti içim olumlu olduğunu açıklaması ardından dolar, önde gelen para birimleri karşısında üç yılın en düşük seviyesine geriledi.