11 Haziran 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 110.026 0.23 EURO 7,7230 0.18
USD 6,7850 0.14 ALTIN 377,840 -0.23
CANLI BORSA
TÜMÜ

Dolandırıcılar "yeni kredi destek paketlerini" fırsat bildi

AA |  11 Haziran 2020 Perşembe - 11:44 | Son Güncelleme : 11 06 2020 - 11:53

Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal, "Dolandırıcılar, destek paketleri kapsamında kendilerine kredi tahsis edildiği veya kredi kartının limitinin artırıldığı belirtilen tüketiciden telefonuna gelen şifreyi vermesini istiyor. Bu kişiye inanarak telefonuna gelen şifreyi veren tüketicinin hesapları, anında dolandırıcılar tarafından şebeke üyelerinin hesabına aktarılarak boşaltılıyor" dedi.


Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, geçen hafta başlatılan kredi destek paketini fırsat  bilerek tüketicileri arayan dolandırıcıların, kendilerine bankacı süsü vererek  vatandaşları dolandırmaya çalıştığını söyledi. 
 
Koçal, tüketicileri, "yeni kredi tahsis edildi, limitiniz artırıldı,  telefonunuza gelen şifreyi bize söyleyin' şeklinde yapılan aramalara karşı  uyardı. TÜKODER Başkanı Koçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bankaların  yeni kredi destek paketlerini geçen hafta başında açıkladıklarını anımsatarak, bu  açıklama sonrası dolandırıcıların iş başı yaptığını söyledi.
 
Paketler açıklanır açıklanmaz dolandırıcıların harekete geçtiğini dile  getiren Koçal, şu bilgileri verdi: "Öncelikle tüketici hakkında bilgileri ele geçiren dolandırıcılar,  daha sonra sabit bir telefon numarasından kendilerine bankacı süsü vererek  vatandaşı arıyor. Destek paketleri kapsamında kendilerine kredi tahsis edildiğini veya kredi kartının limitinin artırıldığını belirtilen dolandırıcılar, tüketiciden telefonuna gelen şifreyi vermesini istiyor. Bu kişiye inanarak  telefonuna gelen şifreyi veren tüketicinin hesapları anında dolandırıcılar  tarafından şebeke üyelerinin hesabına aktarılarak boşaltılıyor." 
 
"Sizi arayana hiçbir bilgiyi vermeyin"
 
Aziz Koçal, kısa süre önce Mersin'de benzer bir olayın yaşandığını, emekli bir vatandaşın maaşının yattığı gün hesabının boşaltıldığını belirterek,  arayan kişilerin vatandaşı kimlik bilgilerini söyleyerek ikna ettiğini anlattı.
 
Bu konuda banka müşterisi olan tüketicilere uyarılarda bulunan Koçal,  "Vatandaşlarımız, bankadan aradıklarını söyleyen hiç kimseye itibar etmemeli,  kredi tanımlama, kredi kartı limiti artırma veya başka nedenle yapılan hiçbir  aramada bilgilerini vermemeli." dedi.
 
Koçal, kendisine herhangi bir işlem şifresi geldiği anda tüketicinin  direkt bankasını araması veya banka şubesine gitmesi gerektiğinin altını çizdi.
 
"Kimlik bilgileri iyi saklanmalı, SIM kart kopyalanmasının önüne  geçilmeli"
 
Koçal, dolandırıcıların bilgileri nasıl ele geçirdiği konusunda soru  işaretlerinin bulunduğunu, bu konuda yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini  söyledi.
 
Bankaların  şifre ve kimlik bilgilerinin saklama konusunda  sorumluluklarının bulunduğunu vurgulayan Koçal, "Bu konuda bankalar da önlem  almalı, kullanıcının kimlik bilgilerini iyi saklamalıdır." diye konuştu.
 
GSM operatörlerinin SIM kart kopyalama veya çıkarma işlemlerinde  mutlaka sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Koçal, "Kopyalama yoluyla ya da  sahte kimlikle SIM kart çıkarılmasında vatandaşın zararının tanziminin  operatörler tarafından karşılanması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı. Sim kart her yerde satılmamalı, sim kart satan yer kartın güvenliğinden ve doğru  kişiye tesliminden sorumlu olmalı." ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

şifre yeni kerdi destek paketi dolandırıcı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.