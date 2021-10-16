16 Ekim 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.410 -0.16 EURO 10,7850 1.05
USD 9,2570 0.87 ALTIN 526,430 -0.72
CANLI BORSA
TÜMÜ

Doktorun yazdığı iğneleri kızına yaptırınca hastanelik oldu!

AA |  16 Ekim 2021 Cumartesi - 18:24 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 18:24

Konya'da, kalçasında ağrı, uyuyamama ve ateşlenme şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin, doktor tarafından verilen iğneleri sağlık ocağı yerine kızına yaptırdığı ortaya çıktı.


Niğde'de yaşayan 61 yaşındaki diyabet hastası Halittin Altun,  kolundaki ağrılar nedeniyle hastaneye gitti. Burada kendisine iğne yazılan Altun,  köydeki sağlık ocağına doktorun gelmediği günlerde iğneleri kızına yaptırdı. Bir  süre sonra her iki kalçasında da ağır oluşan ve ateşlenen Altun, kentteki  hastanelerde rahatsızlığına çare bulamayınca Konya'daki özel bir hastaneye  başvurdu.
 
Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Dr. Yusuf  Aksoy, hastaya yapılan tetkik ve muayene sonrasında her iki kalçasına da yoğun  şekilde enjeksiyon yapıldığını tespit ettiklerini söyleyerek, "Hastanın  kalçasında yumruk büyüklüğünde uzun süreli apse oluştuğunu ve böbrek  fonksiyonlarının bozduğunu tetkik ettik." diye konuştu.
 
Aksoy, Altun'un apse tedavisi yapıldıktan sonra damardan verilen yoğun  bir antibiyotik tedavisiyle genel durumunun düzeldiğini, özellikle diyabet  hastası kişilerin iğnelerini sağlık kuruluşlarında yaptırması gerektiğini  belirtti.
 
Hasta Altun da operasyonla kalçasındaki apsenin alındığını ve  sağlığına kavuştuğunu söyleyerek,  "Daha önce hareket dahi edemiyordum,  yürüyemiyordum." dedi.
 

ETİKETLER

Konya ağrı iğne
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.