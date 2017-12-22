Doktorları ve mühendisleri solladı! Eleman bulunamıyor

Temmuz ayında meydana gelen dolu felaketi, oto kaporta ustalarına servet kazandırdı. Doktorları, mühendisleri ve hatta milletvekillerini bile sollayan ustalar, günde 500 euro kazanıyor. Eldeki ustalar yetmeyince Çin’den, Brezilya’dan usta ithal edildi

En çok kazanan meslekler sıralamasında bu yıl oto kaporta ustaları sürpriz yaptı. 27 Temmuz ’da meydana gelen dolu felaketi sonrasında kaporta ustalarının günlük kazancı 500 euro’ya (2275 TL) yükseldi. Eldeki ustalar doludan hasar gören araçları onarmaya yetmeyince Portekiz Brezilya ve hatta Çin’den usta ithal edildi.

27 Temmuz’da 20 dakika süren dolu yağışı esnasında binlerce otomobil , ev ve işyeri dolu taneleriyle delik deşik oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerinin kalbura çevirdiği otomobillerini onarmak isteyenler oto sanayi sitelerinin önünde kuyruğa girdi.

Usta ithal edildi

Sigorta yaptırırken Doğal Afet Teminatı alanların zararını sigorta şirketleri karşıladı. Ancak standart kasko yaptıranlar sigortadan yardım alamadı. Dolunun verdiği hasarı onartman isteyen araç sahipleri sigorta şirketlerinde yığılmalara neden oldu. Oto sanayi sitelerinde gece gündüz devam eden onarımlara rağmen araç kuyrukları azalmayınca, yurtdışından ithal usta getirtildi. Yakın ülkelerden gelenlerin yanısıra Brezilya, Portekiz ve hatta Çin’den usta getirtildi.

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) 2017 yılında en çok kazandıran mesleğin ‘Oto Göçük Ustası’ olduğunu açıkladı. Doktorları, mühendisleri hatta milletvekillerini bile geride bırakan oto göçük ustaları günlük 500 euro’yu aşan kazançlarıyla listenin ilk sırasına yerleşti. 3.5 milyon işsizin olduğu Türkiye’de oto göçük işlerini yapan ve bu astronomik kazancı elde eden ustalar Portekiz, Brezilya, Çin gibi ülkelerden gelip Türkiye’de çalışan ustalar.

200 bin araç hasarlı

İstanbul’u ve çevre illeri etkileyen dolu yağışı sonrasında 200 bine yakın araç hasar görmüş, Türkiye’de yeterli sayıda usta bulunamadığı için sigorta firmaları tarafından yurtdışından ithal usta getirilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, “Göçük sektöründe ülke olarak sınıfta kaldık. Bizim ekmeğimizi Portekizli, Brezilyalı ustalar gelip elimizden aldı” dedi.

2 AYDA DEĞİŞİYOR

TOBFED Başkanı Bakırtaş, “3.5 milyon işsiz nüfusumuz var ama yetiştirecek, meslek sahibi yapacak insan bulamıyoruz” dedi. Bakırtaş, şöyle konuştu:

“Meslek liselerimiz maalesef yetersiz. İŞKUR ’dan ve Çalışma Bakanlığı’mızdan işsiz gençleri yetiştirmek için bize göndermelerini talep ettik. Ortalama 1.5-2 ay süren eğitimler sonrası yetiştirdiğimiz ustaları sektöre kazandırmak ve yabancı ustaları evlerine göndermek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın da geçen hafta İstihdam şurasında ifade ettikleri işsizlik ve işçi bulamama çelişkisini en fazla yaşayan sektörlerin başında geliyoruz.”

Kaynak: Milliyet