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Doktorlar şoke oldu! Karın ağrısı şikayetiyle gitti...

İHA |  25 Kasım 2020 Çarşamba - 17:52 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 17:52

Zonguldak'ta karın ağrısı ve karın şişliği şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın karnından 14 kilogram büyüklüğünde kitle çıktı.


M.C. isimli vatandaş, karın ağrısı ve karın şişliği şikayetiyle Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurdu. Genel Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlhan Taşdöven tarafından yapılan muayene ve çekilen film sonucu hastanın karnında kitle olduğu tespit edildi.
 
Ameliyata alınan M.C.'nın karnından 14 kilogram büyüklüğünde kitle çıktı. Kitlenin çıkartılmasının ardından iç organları yerine yerleştirilen hasta, eski sağlığına kavuştu.
 
M.C., tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edilecek.

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Zonguldak karın şişliği hastane
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