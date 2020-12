Doktorlar Kovid-19'la savaşı anlatıyor! 'İlk kez böyle ağrı yaşadım'

Kocaeli'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın, hayatında ilk kez böyle bir ağrı yaşadığını söyledi.

Şaşkın, yaklaşık bir ay önce baş ve sırt ağrısı şikayetiyle Kovid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan ve kendisini evinde izole eden Şaşkın'ın ilaç tedavisine başlandı.



Verilen tedaviyi harfiyen uygulayan Şaşkın, iyileştikten sonra yeniden görevinin başına döndü.



- "Normal bir ağrı kesiciyle geçecek bir ağrı değildi"



Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın, AA muhabirine, koronavirüsle mücadelede yoğun bir çaba içinde olduklarını belirterek, bu süreçte sağlık personelinin cansiperane çalıştığını söyledi.



Yönetici olarak hasta, hasta yakını ve sağlık personeline moral vermek için her gün tüm hastaneyi gezdiklerini dile getiren Şaşkın, "Dikkat etmemize rağmen herhalde virüs zayıf noktayı buldu ve bende şiddetli baş ağrısı ve sırt ağrısı oluştu. Test yaptırdım ve sonucum pozitif çıktı. Hemen kendimizi evde izole ettik ve karantinaya aldık. Farklı bir süreçti. Çok ciddi baş ağrısı ve tarif edemeyeceğim şekilde sırt ağrısı vardı. Ağrı kesici içmeme rağmen 3 gün sırtımı hiçbir yere yaslayamadım, yatmak istemedim. Şükürler olsun akciğerlerde sorun yoktu ancak ağrılardan dolayı çok ızdırabım vardı." diye konuştu.



Şaşkın, hastalık nedeniyle farklı ve tarifi zor ağrılar çektiğini anlatarak, "Normal bir ağrı kesiciyle geçecek bir ağrı değildi. Bu işin psikolojisi de farklı. Pozitif olduğunuzu öğrendiğinizde 'Bundan sonrası nasıl seyredecek? Acaba akciğerlerime inecek mi? Oksijene ihtiyacım olacak mı?' şeklinde bir tedirginlik yaşıyorsunuz. Özellikle sırt ağrılarını sopayla dövülmüş gibi hissediyorsunuz. Baş ağrısında da başınızın için farklı bir şeyle oyuluyormuş gibi hissediyorsunuz. Hayatımda ilk kez böyle ağrı yaşadım. Aradan yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen bazı ağrılarım devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Tedbirlere uymanın önemine işaret eden Şaşkın, verilen tedaviyi harfiyen uyguladığını aktararak, dinlenip vücut direncini artıracak şekilde beslendiğini kaydetti.



Şaşkın, daha sonra kendisini toparladığını, rahatsızlığının geçmesi üzerine de görevinin başına döndüğünü belirterek, "Bu süreç farklı bir süreç. Koronavirüsü ciddiye almayan insanların bir kısmı çok ağır şekilde hastalanıp hastaneye başvuruyor. Vatandaşlarımıza tavsiyem; bu işi ciddiye almak, özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymak lazım. Şu an en güzel koruyucu bunlar. Tedavi kısmı sağlık personelinin işi. Önemli olan hastalanmamak." şeklinde konuştu.



- "İlacı kullandım ve şükürler olsun koronavirüs akciğerime inmedi"



Nefes almanın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatan geniş yayılımlı başka bir hastalık olmadığını dile getiren Şaşkın, bu tecrübeyi yaşamamak için vatandaşlardan tedbirlere riayet etmelerini tavsiye etti.



Şaşkın, koronavirüsle mücadelede kullanılan ilaçlarla ilgili sosyal medyada bazı söylemlerin yer aldığına dikkati çekerek, şunları söyledi:



"Her ilacın yan etkisi vardır. Faydasına baktığınız zaman, bu ilaca erken dönemde başlanırsa akciğere inmeden bu virüsün yok olduğu, virüsün çoğalmasının engellendiği ve tedavi edici etkisi olduğunu çalışmalar gösteriyor. Ben de bu ilacı kullandım. Yan etkisi olmuştur ama şükürler olsun koronavirüs akciğerime inmedi ve 7-10 gün sonra da negatif oldum."