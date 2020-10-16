Doktorlar için yeni meslek örgütü! Düğmeye basıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “anayasa aykırı faaliyet içinde” olduğunu söyleyerek barolara benzer bir yasal düzenlemenin TTB ile ilgili de yapılması için talimat vermesinin ardından AK Parti’de düzenleme hazırlıklarına başlandı. Türkiye’de görev yapan 160 bin hekimin 110 bininin üye olduğu TTB’nin meslek kanununda değişikliğe gidilerek, hekimler için de barolarda olduğu gibi “alternatif meslek örgütü” oluşturmak temel hedef olarak belirlendi.

Cumhur İttifakı’nın TTB ile ilgili sert eleştirileri ve birliğe yönelik düzenleme sinyalleri ilk kez 2018’de Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı’na “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” diyerek karşı çıkmasıyla başladı. Bu açıklamanın ardından birliğin 11 yöneticisi gözaltına alınırken; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TTB’nin kapatılması çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o dönem yaptığı açıklamalarda, “Bu kuruluşun Türklük ile alakası yok, Türk kavramına layık olan bir yanı da yok. Kullanamayacaksınız, ne Türk kavramını ne Türkiye ismini” açıklamasını yaptı. Ardından geçen 2 yıl içinde de devletin zirvesiyle TTB arasındaki gerginlik tırmanmaya devam etti. TTB, koronavirüs salgınıyla birlikte Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı vaka ve ölüm sayıları hakkında “halkın yanlış bilgilendirildiğine” yönelik açıklamaları ve kamu hastanelerinden sızan bazı belgeleri paylaşmasının ardından yeniden Cumhur İttifakı’nın eleştirilerinin hedefi oldu.

‘Kapatılsın’ çağrısı

Bahçeli, eylül ayında attığı bir tweette “Çağrım şudur: TTB, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan TTB derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da grup konuşmasının önemli bölümünü TTB yasasında yapılmasını istediği değişikliklere ayırdı. Erdoğan, TTB yönetimi için de “terörist” nitelemesi yaptı.

Üç başlık etkili oldu

Erdoğan’ın TTB’ye yönelik düzenleme talimatının ilk kez 9 ay önce yapılan MYK toplantısında baro düzenlemesi talimatıyla birlikte verildiği öğrenildi. Ancak salgın nedeniyle bir süreliğine rafa kaldırılan düzenlemenin yeniden gündeme gelmesinde, TTB’nin salgınla ilgili Sağlık Bakanlığı verilerinin gerçeği yansıtmadığına ilişkin açıklamaları, son TTB Merkez Konseyi Başkanı değişikliği ve AYM’nin çoklu baro düzenlemesini anayasa ya uygun bulan kararının etkili olduğu kaydedildi.

AK Parti kurmayları, konu ile ilgili çalışmaların henüz başlamadığını ancak zorunlu üyelik, çoklu meslek örgütü, kamuda çalışan hekimlerin durumu gibi başlıkların masada olacağını söyledi.

Beraat etmişti