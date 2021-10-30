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Doktorlar birbirine girdi! Görüntülerini izinsiz paylaştı

30 Ekim 2021 Cumartesi - 8:42 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 8:42

Psikolog ve akademisyen Aslıhan Utku, fazla kilolarından kurtulmak için gittiği estetik doktoru Bülent Cihantimur’a yanlış operasyon yaptığı ve ameliyat sırasında çekilen görüntülerini izinsiz olarak televizyonlarda kullandığı gerekçesiyle 255 bin liralık tazminat davası açtı.


Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre uzman psikolog ve akademisyen Aslıhan Utku, 7 yıl önce Bulimia Nervoza (aşırı Yemek yemekten doğan iştahsızlık) hastalığına yakalandı. Aslıhan Utku’nun bu hastalığı daha da artarak ‘anoreksiya nervoza’ olarak bilinen vücut ağırlığında anormal derecede düşüklük, hissedilen yoğun kilo alma korkusu ve çarpık kilo algısıyla karakterize edilen bir beslenme bozukluğu hastalığına dönüştü. Verdiği kiloların etkisiyle vücudunda sarkmalar meydana gelen Aslıhan Utku, bir arkadaşı aracılığıyla Estetik Doktoru Bülent Cihantimur’a başvurdu.
 
İZİNSİZ PAYLAŞTI
 
Bülent Cihantimur’un kliniğinde operasyon geçiren Aslıhan Utku’nun 53 kiloluk vücuduna 500 CC’lik silikon takıldı. Takılan silikonlar nedeniyle sırtında aşırı yük oluşan Aslıhan Utku’nun omuriliğinde bel fıtığı meydana geldi. Kendisine vaat edilen operasyonların yapılmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Aslıhan Utku, bir de görüntülerinin izinsiz şekilde televizyonda yayınlandığını görünce büyük şok yaşadı. Aslıhan Utku tazminat davasının yanı sıra görüntülerin durdurulması için tedbir talebinde de bulundu.

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