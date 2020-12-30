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Doktorlar bile inanamadı: Böylesini ilk kez görüyoruz

AA |  30 Aralık 2020 Çarşamba - 20:30 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 20:30

Pamukkale Üniversitesinde yapılan ameliyatla yapay mesanesinden 5 parça halinde 2 kilogram ağırlığında taş çıkarılan 73 yaşındaki Halil Kul, taşları hatıra olarak saklayacağını söyledi.


Merkezefendi ilçesine bağlı Yeşilyayla Mahallesi'nde ikamet eden işçi  emeklisi Halil Kul, AA muhabirine, 16 yıl önce mesane tümörü nedeniyle alınan  idrar torbasının yerine kalın bağırsaklardan idrar torbası yapıldığını belirtti.
 
Ameliyat edildikten bir süre sonra böbreklerinden rahatsızlanarak taş  düşürdüğünü anlatan Kul, "14-15 yıldır biriken, düşmeyen taşlar, idrar torbasında  kalanlar büyümüş. Rahatsız ediyordu. Dayanamayınca bu yıl doktorlara gittim.  Filmlerde bilemediler. En sonunda üniversitede taşı gördüler. Açık ameliyatla  taşı aldılar. Çok şükür rahatladım." diye konuştu.
 
Ameliyatla çıkarılan taşlara doktorların da şaşırdığını dile getiren  Kul, "Doktorlar, 'Biz de böyle büyüklükte taşı ilk kez görüyoruz. Mesanede böyle  taş mı olur?' diyorlar. 5 parça taş çıktı, ikisi büyük. Hastanede doktorlar,  hemşireler hepsi fotoğrafını çekti, merak ettikleri, şaşırdıkları için.  Hastaneden taburdu edildikten sonra taşları da eve getirdim. Bu taşları merak  edip eve görmeye gelenler oluyor. Bunları ömür boyu saklayacağım." ifadelerini  kullandı.

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Pamukkale Üniversitesi mesane kilogram ameliyat
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