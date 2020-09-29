Doktor skandallar zincirini anlattı! Akıl almaz ifadeler

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir estetik merkezinde kalçasına yaptığı dolgu işleminden sonra hayatını kaybeden Kübra Boyraz davasında inanılmaz ifadeler ortaya çıktı. Merkezde çalışan doktor ifadesinde, işsiz kalmamak için patronuna itiraz etmediğini söyledi. 'Eğer o işlemi yapmasaydım beni işten atardı' dedi.
Estetik işlemini yapan kişinin uzman ya da doktor olmadığını, ilkokul mezunu olduğunu ve doktorluğa özendiğini anlattı. (Kanal D haber)
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