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Doktor skandallar zincirini anlattı! Akıl almaz ifadeler

29 Eylül 2020 Salı - 21:20 | Son Güncelleme : 29 09 2020 - 21:28

Kübra Boyraz, estetik için gittiği merkezde fenalaştı, sonrasında da hayatını kaybetti. Genç kadının ölümüyle ilgili estetik merkezinde çalışan pratisyen hekim tutuklandı. O doktor savcılıkta verdiği ifadede akıl almaz ifadeler kurdu.


İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir estetik merkezinde kalçasına yaptığı dolgu işleminden sonra hayatını kaybeden Kübra Boyraz davasında inanılmaz ifadeler ortaya çıktı. Merkezde çalışan doktor ifadesinde, işsiz kalmamak için patronuna itiraz etmediğini söyledi. 'Eğer o işlemi yapmasaydım beni işten atardı' dedi.

Estetik işlemini yapan kişinin uzman ya da doktor olmadığını, ilkokul mezunu olduğunu ve doktorluğa özendiğini anlattı. (Kanal D haber)

O doktordan savcılıkta akılalmaz ifade!video için tıklayın

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