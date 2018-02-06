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Doktor öğretim üyelerinin maaşlarına iyileştirme

AA |  06 Şubat 2018 Salı - 15:59 | Son Güncelleme : 06 02 2018 - 17:28

YÖK, yardımcı doçent kadrosunun kaldırılarak "doktor öğretim üyesi" kadrosuna geçenlerin maaşlarında 100 liranın üzerinde iyileştirme yapılacağını bildirdi


Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yardımcı doçent kadrosunun  kaldırılarak, "doktor öğretim üyesi" kadrosuna geçenlerin maaşlarında 100 liranın  üzerinde iyileştirme yapılacağı bildirildi. 
 
AA muhabirinin YÖK yetkililerinden edindiği bilgilere göre, "yardımcı  doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun ihdas edilmesine  yönelik kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulmasının ardından doktor öğretim  üyesi kadrosuna geçeceklerin maaşlarına yönelik karar alındı.
 
Buna göre, doktor öğretim üyelerinin maaşlarında kısmi bir  iyileştirmeyle maaşlarda 100 liranın üzerinde artış yapılacak.

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