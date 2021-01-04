Doktor maaşı 2021! Emekli doktor ve uzman doktor maaşı ne kadar oldu? Doktor maaşları 2021…

Aralık ayı enflasyon oranı ile birlikte yılın ikinci altı aylık enflasyon verisi belli oldu. Enflasyon verilerinin belli olmasıyla memur ve memur emeklilerinin alacakları yeni maaşlar da netleşti. Memur ve memur emeklilerine 7,36 zam yapıldı. Uzman doktorlar ve emekli uzman doktorlar ise 2021 yılında alacakları maaşları merak ediliyor. 2021 Uzman doktor maaşı ne kadar oldu? Doktor maaşı 2021...
2021 uzman doktor maaşı ne kadar oldu?
ESKİ: 8.675YENİ: 9.314
Hemşire (Lisans - 5/1) 5.465 5.868
Emekli doktor ilave zammı 2021
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 808, uzman olmayanlarda 2 bin 147 liraya ulaşacak.
Maaşlar derece ve kademeye göre farklılık gösteriyor
Hürriyet'in haberine göre, kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.
1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 derece ve kademesine göre görevdeki öğretim görevlisi, öğretmen, profesör, araştırma görevlisi, polis memuru, hemşire, il müdürü, baş komiser, genel müdür, genel sekreter, hukuk müşaviri, araştırmacı, avukat, memur, asistan, daire başkanı, denetmen, eğitim görevlisi, ekonomist, gelir uzmanı, hizmetli, idare memuru, işletme müdürü, itfaiyeci, güvenlik görevlisi, müfettiş, mühendis, sağlık memuru, doktor, şoför, tekniker, teknisyen, uzman ve zabıta memurlarının 2021 Aralık zamları yer alıyor.
Zamlı 2021 memur maaşları ne zaman yatacak?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.