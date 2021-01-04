Doktor maaşı 2021! Emekli doktor ve uzman doktor maaşı ne kadar oldu? Doktor maaşları 2021…

Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla ocak ayı zamlı maaşlar belli oldu. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci altı aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Saat 10.00 itibarıyla açıklanan aralık ayı enflasyonu yıllık 14.60 aylık ise 1.25 olarak açıklandı. Memurlar ve memur emeklilerin zamlarını etkilen enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklileri 7,36 zam alacak. Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı aile yardım ödeneği hariç 4459 TL'ye çıkacak. Yeni memur maaşlarının zamlanmasıyla arama motorları üzerinden vatandaşlar alacakları zamları ve maaşları araştırmaya başladı. 2021 doktor maaş zammı…

Aralık ayı enflasyon oranı ile birlikte yılın ikinci altı aylık enflasyon verisi belli oldu. Enflasyon verilerinin belli olmasıyla memur ve memur emeklilerinin alacakları yeni maaşlar da netleşti. Memur ve memur emeklilerine 7,36 zam yapıldı. Uzman doktorlar ve emekli uzman doktorlar ise 2021 yılında alacakları maaşları merak ediliyor. 2021 Uzman doktor maaşı ne kadar oldu? Doktor maaşı 2021...

2021 uzman doktor maaşı ne kadar oldu?

ESKİ: 8.675YENİ: 9.314

Hemşire (Lisans - 5/1) 5.465 5.868

Emekli doktor ilave zammı 2021

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 808, uzman olmayanlarda 2 bin 147 liraya ulaşacak.

Maaşlar derece ve kademeye göre farklılık gösteriyor

Hürriyet'in haberine göre, kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.

1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 derece ve kademesine göre görevdeki öğretim görevlisi, öğretmen, profesör, araştırma görevlisi, polis memuru, hemşire, il müdürü, baş komiser, genel müdür, genel sekreter, hukuk müşaviri, araştırmacı, avukat, memur, asistan, daire başkanı, denetmen, eğitim görevlisi, ekonomist, gelir uzmanı, hizmetli, idare memuru, işletme müdürü, itfaiyeci, güvenlik görevlisi, müfettiş, mühendis, sağlık memuru, doktor, şoför, tekniker, teknisyen, uzman ve zabıta memurlarının 2021 Aralık zamları yer alıyor.

Zamlı 2021 memur maaşları ne zaman yatacak?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.