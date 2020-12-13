Dermatolojı alanında çığır açan çalışmalara imza atan, uyguladığı estetik tedavilerle sihirli dokunuşların yaratıcısı olan Dr. Erçin Özüntürk, 74 yaşında koronavirüse yenik düştü. Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Erçin Özüntürk, Avrupa Estetik ve Kozmetik Dermatologlar Birliği Başkanlığı yapmıştı. Bir dönem Eskişehir Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini de yürüten Özüntürk'ün ölümü, ailesi ve sevenlerini derinden üzdü. Özüntürk, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
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- Doktor Erçin Özüntürk koronaya yenik düştü
Doktor Erçin Özüntürk koronaya yenik düştü
13 Aralık 2020 Pazar - 10:17 | Son Güncelleme : 13 12 2020 - 10:17