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Doktor Erçin Özüntürk koronaya yenik düştü

13 Aralık 2020 Pazar - 10:17 | Son Güncelleme : 13 12 2020 - 10:17

Bolu ve Eskişehir Devlet Hastaneleri'nde uzman olarak çalışan, bir dönem Eskişehir Devlet Hastanesi Başhekimliği görevinde bulunan Uzmanı Dr. Erçin Özüntürk coronadan hayatını kaybetti.


Dermatolojı alanında çığır açan çalışmalara imza atan, uyguladığı estetik tedavilerle sihirli dokunuşların yaratıcısı olan Dr. Erçin Özüntürk, 74 yaşında koronavirüse yenik düştü. Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Erçin Özüntürk, Avrupa Estetik ve Kozmetik Dermatologlar Birliği Başkanlığı yapmıştı. Bir dönem Eskişehir Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini de yürüten Özüntürk'ün ölümü, ailesi ve sevenlerini derinden üzdü. Özüntürk, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
 

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