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Doktor adayı Büşra'nın esrarengiz ölümü!

DHA |  26 Eylül 2020 Cumartesi - 23:27 | Son Güncelleme : 26 09 2020 - 23:27

Burdur'un Bucak ilçesinde, tıp fakültesi mezunu olan doktor adayı Büşra A. (25), evde ailesi tarafından ölü bulundu.


Bucak'ın Genç Osman Caddesinde ailesiyle oturan ve 2 yıl önce tıp fakültesinden mezun olan Büşra A., akşam saatlerinde eve dönen ailesi tarafından balkonda hareketsiz halde bulundu. Yakınları tarafından çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Büşra A., Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Büşra A., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata döndürülemedi. Büşra A.'nın cenazesi morga konuldu.
 
Tıp fakültesinden 2 yıl önce mezun olan Büşra A.'nın bu yıl uzmanlık eğitim sınavına girdiği ve kazanamadığı belirtildi. 
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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Burdur doktor Büşra tıp fakültesi
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