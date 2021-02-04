Doğuştan veya sonradan oluşan sorunlara estetikle çözüm!

Estetik ameliyatlarının çoğu sadece güzellik amacıyla yapılmıyor. Doğuştan veya sonradan olan bazı sorunların düzeltilmesinde de tercih edilen estetik cerrahi başta nefes alma güçlükleri olmak üzere kilo problemi, sigara kullanımına bağlı cilt sorunları, doğum sonrası meydana gelen sorunlar, kafein tüketimine bağlı hastalıklar gibi acil düzeltilmesi gereken sorunlarda sıklıkla tercih ediliyor. Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Defne Erkara zorunlu estetik operasyonları hakkında merak edilenleri anlattı

Estetik denince aklımıza en önce güzellik gelir. Estetik ameliyatların sadece güzelleşmek için yapıldığı düşünülür. Oysa estetik cerrahi pek çok sağlık problemine cerrahi çözümler sunmaktadır. Doğuştan veya sonradan olan bazı rahatsızlıkların estetik ve fonksiyonel tedavisi estetik cerrahi branşı tarafından yapılmaktadır. Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Defne Erkara zorunlu estetik operasyonları hakkında bilgi verdi.

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Kısaca estetik cerrahi olarak anılan tıp branşının tam adı “Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi” dir. Bunun basitçe anlamı güzelleştirme, yeniden yapma veya düzeltme işlemleridir. Birçok doğuştan veya kaza, kanser vs gibi talihsizlikler sonrası oluşan rahatsızlıkları çözebiliyoruz. Yarık damak ve dudak, el-ayak parmak fazlalık veya eksiklikleri, yanık sonrası oluşan izler, bunlara örnektir. Ayrıca nefes alma güçlükleri, kilo problemi, sigara kullanımına bağlı cilt sorunları, doğum sonrası meydana gelen sorunlar, kafein tüketimine bağlı hastalıklar estetik cerrahi tarafından tedavi edilebilir.

ZORUNLU HALLERDE YAPILAN ESTETİK OPERASYONLAR

Op. Dr. Defne Erkara sözlerine şunları ekledi; Bazı estetik ameliyatmış gibi görünen ama sadece estetik değil fonksiyon açısından da mutlak gerekli ameliyatlar vardır. İşte bu ameliyatlar kişide yarattığı ciddi rahatsızlıklar nedeniyle estetikten çok zorunluluk haline gelmiştir. Bu rahatsızlıkları ise şöyledir ;

MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI

Büyük memeli kadınlar bu durumdan rahatsızlıklarını dile getirip ameliyat olmak istediklerinde başta ailesi olmak üzere pekçok kişi buna karşı çıkar. Oysa büyük meme ile yaşamak o kadar zordur ki. Omuz ve hatta sırt, bel ağrıları, zamanla fıtık oluşumu, meme altında oluşan kötü koku ve çeşitli enfeksiyonlar, kıyafet bulma zorluğu, spor yapma güçlüğü gibi zorluklara sebep olur. Büyük meme problemi genetik bir durumdur. Mutlaka ailede büyük memeli biri vardır. Kilo almak meme büyüklüğünü arttırır. Bazı tıbbi branş hekimleri ( fizik tedavi, ortopedi, dermatoloji, beyin cerrahi vs ) hastalarının büyük meme kaynaklı sorunlarını çözmek için plastik cerrahlara yönlendirirler. Meme küçültme ameliyatı ile bu sorun ortadan kalkar.

ÜST GÖZ KAPAĞI AMELİYATI

Genetik olarak erken sarkmaları hariç tutarsak çoğunlukla 40 yaşından sonra toplumda çok görülen bir rahatsızlık üst göz kapağındaki sarkmadır. En önemli nedeni yer çekimin sürekli uyguladığı baskı sonucu kaşların veya kapak dokularının aşağıya doğru yer değiştirmesidir. Görsel olarak verdiği rahatsızlık bir yana görme alanını daraltması, gözlerin çabuk yorulması, akşama doğru yorgunluğun daha da artması kişinin hayat kalitesini bozar. Lokal anestezi ile yapılan üst göz kapağı estetiği ile bu problem kolayca çözülebilir. Ameliyatın hemen sonrasında hasta görme alanının genişlediğini ve göz yorgunluğunun gittiğini fark eder. Üstelik çoğu ameliyatta olan şişlik ve morluklar olduğu halde.

BURUN KEMERİ İLE BİRLİKTE OLAN SEPTUM DEVİASYONU

Burun deliklerini ayıran ve septum adı verilen duvardaki eğirliğe septum deviasyonu denir. Bu duvardaki eğrilikler nefes alma güçlüğüne yol açar. Burunda estetik gerektiren şekil bozukluğu olmayan durumlarda sadece septum ameliyatı ile sorun çözülürken çoğu durumda septum deviasyonu burun kemeri gibi şekil problemi ile birlikte karşımıza çıkar. Burundaki eğriliği ve şekil bozukluğunu düzeltmeden yapılacak duvar ameliyatı kişinin rahat nefes almasını sağlamaz. Bu durumda mutlaka burun estetiği zorunlu hale gelir.

AŞIRI KİLO ALIP VEREN VEYA ÇOK DOĞUM YAPAN KİŞİLERDEKİ DEFORMİTELER

Aşırı kilo alımı ve çoklu doğumlar vücut derilerinde genişlemeye yol açar. Bu kilolar verilince veya doğumlar sonlanınca deri kendini toplamaya çalışır ancak ister istemez biraz esneklik kaybı olur. Bu durumda deride sarkma görülür. Bu sarkmalar görsel olarak kişiyi rahatsız ettiği kadar ağırlık etkisi ve kaslardan ayrı olması nedeniyle günlük hareketlere ve spor yapmaya engel olur. Hijyen konusunda sıkıntı yaratması da cabası. Bu durumda tek çare ameliyatla bu fazla derilerin alınmasıdır. Özellikle karın derisinde sık gördüğümüz deri esnemesi sonucu sarkmayı karın germe ameliyatı ile çözebiliriz. Ayrıca kol, bacak ve sırttaki deri sarkmaları da ameliyatla düzeltilir.

Sonuç olarak; günlük hayatta yaşattığı sıkıntılar nedeniyle zorunlu hale gelen ve estetik olarak düzeltilmesi gereken fonksiyon düzeltici ameliyatlar plastik cerrahlar tarafında sıklıkla yapılmakta ve bu sayede kişilerin günlük hayatları daha konforlu hale getirilmektedir.