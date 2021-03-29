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Doğuş'un son halini gören tanımakta güçlük çekti!
Doğuş, sosyal medya hesabından paylaştığı karesi ile dikkat çekti. Beyazlayan saçları ve zayıflığı ile eski halinden eser kalmadığı görülen ünlü şarkıcı, görenleri şaşkına çevirdi.
'Gamsız' ve 'Ben Sensiz Ne Yaparım?' gibi hit parçaların bulunduğu albümü ile bir döneme damgasını vuran Doğuş, 2014 yılında Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile hayatını birleştirmiş, bu evliliğinden iki oğulları dünyaya gelmişti.