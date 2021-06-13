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Doğuş 5 milyon TL'lik reklam anlaşmasını askıya aldı!

Uzun bir süredir müzik dünyasından uzak olan şarkıcı Doğuş, dudak uçuklatan gelir anlaşmasıyla ilgili konuşurken, son projeleri hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Doğuş 5 milyon TL'lik reklam anlaşmasını askıya aldı! Müzik çalışmalarına bir süredir ara veren Doğuş, geçtiğimiz aylarda kozmetik sektörüne adım attığını duyurmuştu. Kendi adını taşıyan 'Doğuş' markasını için Doğuş "Kadın erkek parfümümüz çıkıyor. Kozmetikte ses getireceğimize inanıyorum" demişti. 
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