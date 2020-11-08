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Doğumdan sonra ilk kez paylaştı! Sinem'e yorum yağdı...

Doğumdan sonra ilk kez paylaştı! Sinem'e yorum yağdı... Kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşayan oyuncu Sinem Kobal, köpeği Çiko ile poz verdi.
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