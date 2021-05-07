Doğum yardımı ödeme aşamasında ne demek? PTT doğum parası sorgulama…

Çalışma hayatı olup doğum yaptığı için iş göremeyecek annelere tanımlanan sosyal bir hak olan doğum yardımı SGK tarafından alınır. Anneler doğum yaptıktan sonra maaşlarının belirli katını doğum yardımcı adı altında alabiliyor. Bu hakka başvurup, doğum yardımı parasının yatıp yatmadığını merak eden anneler sorgulama sırasında “Doğum yardımı ödeme aşamasında” ibaresini görebiliyor. Peki, Doğum yardımı ödeme aşamasında ne demek? Doğum parası yatınca e devlette ne yazıyor? İşte detaylar…

Doğum yardımı ödeme aşamasında ne demek? Doğum yardımı için başvuruda bulunan anneler bu hakkı PTT aracılığıyla alabiliyorlar.

Doğum parası için gerekli başvurular yapıldıktan sonra başvuru sonuçlarını e-devlet üzerinden görülebiliyor. E-devlet üzerinde doğum parası ödeme aşamasında diye bir ifade görüyorsanız bu doğum paranızın azami 45 gün içerisinde PTT aracılığıyla size yapılacağı anlamına gelir. Azami 45 gün olan bu hakkın ödenmesi, minimum 7 iş günüdür.

DOĞUM PARASI ALMA ŞARTLARI

Her çocuk için sadece bir seferliğine ödeme yapılır,

Bu parayı almak isteyenler resmi kurumlara bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir,

Evlat edinen kişiler bu ödemeden yararlanamazlar,

Anne veya baba mutlaka Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorundadır,

Çocuğunun doğum tarihi 15 Mayıs 2015 ve öncesi olanlar bu ödemeden yararlanamazlar.

Doğum parası almak isteyen annelerin, Çocuğun doğum tarihinden önceki 90 günlük süreçte prim ödemesi yapmış olması gerekmektedir. Doğum öncesi 2 aylık ve doğum sonrası 8 aylık sürede iş yerinde hiçbir şekilde çalışılmaması gerekmektedir. Doğum parasının alınabilmesi için bebeğin mutlaka sağ olarak doğmuş olması gerekmektedir. Düşük doğum yapanlar ya da ölü doğum yapanlar doğum parası alamamaktadır.