Doğum sonrası deformasyonlardan kurtulmanın yolları!

Hamilelik süreci ve doğum nedeniyle oluşan deformasyonları ortadan kaldırmak mümkün. Son yıllarda annelik estetiği pek çok annenin tercih ettiği uygulamalar arasında yer alıyor. Gebelik, doğum ve emzirme sonrası vücutta meydana gelen değişiklikler hakkında bilgi veren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr Sarper Mete vücudun eski formunu geri döndürmeyi sağlayacak plastik cerrahi ameliyatlar hakkında bilgi verdi.

Annelik hiç şüphesiz hayatta yaşanabilecek en güzel duygulardan biri. Ancak hamilelik süreci ve doğum sonrasında vücudumuzda belirli deformasyonlar gözlemliyoruz. İşte bu noktada karşımıza "annelik estetiği" kavramı çıkıyor. Gebelik , doğum ve emzirme sonrası vücutta meydana gelen dramatik değişikliklerin, gebelik öncesi vücut formuna geri döndürülmesini amaçlayan plastik cerrahi ameliyat kombinasyonlarına kısaca "annelik estetiği" deniyor. Annelik Estetiği ile ilgili merak edilenleri Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr Sarper Mete anlattı.

TÜM SORUNLARI HALLETMEK MÜMKÜN...

Hacim kaybeden, sarkan memelerin, çatlaklı ve sarkmış karın derisinin ve gebelik döneminde ayrılan karın kaslarının cerrahi dışında düzeltilmesi ne yazık ki mümkün değildir. Hiçbir egzersiz, diyet bu değişiklikleri geri döndürememektedir.

Annelik estetiğinin en önemli avantajı tek bir iyileşme periyodunda birden fazla cerrahinin sonucuna ulaşılabilmesidir. En önemli dezavantajı ise en az iki haftalık bir istirahat sürecine ihtiyaç duyulmasıdır.

ANNELİK ESTETİĞİ HANGİ OPERASYONLARI İÇERİR?

Annelik estetiğinin en önemli avantajı birden fazla ameliyatın iyileşme sürecini tek seferde yaşayıp bitirebilmektedir. Annelik estetiği ameliyatının olmazsa olmazları karın germe ameliyatı ve meme dikleştirme ve/veya büyütme ameliyatlarıdır. Bunlara ek olarak liposuction da annelik estetiği kombinasyonuna sıklıkla eklenmektedir.

ANNELİK ESTETİĞİ NASIL YAPILIR?

Annelik estetiği genel anestezi altında yapılır. Meme dikleştirme işleminde meme başı olması gerektiği pozisyona taşınır ve fazla deri ve meme dokusu alınarak meme şekillendirilir. Eğer hacim kaybı var ise silikon implantlar kullanılarak meme dokusuna hacim kazandırılır.

Karın germe ameliyatında iç çamaşırı içinde gizlenecek şekilde planlanan uzun bir kesi yapılır. Sarkmış ve çatlaklı karın derisi atılır, varsa karın kası ayrışması ve karın fıtıkları onarılır, sarkmış olan göbek deliği yeni pozisyonuna taşınır ve göbek deliği üstünde kalan deri gerilerek kapatılır.

Liposuction işleminde küçük deliklerden girilerek deri altı fazla yağ dokusu vücut dışına alınır.

Karın bölgesine ve ihtiyaç olur ise memelere dren denilen tüpler yerleştirilir. Pansuman yapılır ve kişiye özel cerrahi sonrası sütyen ve kıyafetler giydirilerek ameliyat sonlandırılır.

Annelik estetiği ameliyatı yaklaşık 3 ila 5 saat süren bir cerrahidir.

Ameliyat öncesinde hastaya bacaklarda pıhtı oluşumunu önleyecek çoraplar giydirilir ve hasta ameliyattan sonra yürüyebilecek hale gelene kadar bacaklarda kan akımını arttıran özel masaj cihazları bağlanır.

KİMLER ANNELİK ESTETİĞİ İÇİN UYGUN ADAYLARDIR?

Annelik estetiği düşünen kişilerinin ideal kilolarında olmaları gereklidir. Ameliyat sonrası kilo alıp verme ameliyat sonucunu etkileyebilir ve ek düzeltme operasyonları gerekebilir.

Sigara içen kişilerin ameliyattan 3 hafta önce ve ameliyattan 3 hafta sonrasında sigara içimini sonlandırmaları, en azından minimuma indirmeleri gerekmektedir.

Emzirme döneminin bitmesinden itibaren en az 6 ay geçmesi gerekmektedir.

ANNELİK ESTETİĞİ AMELİYATINA NASIL HAZIRLANILMALIDIR?

Annelik estetiği sonrası özellikle ilk iki haftada çocuklarla veya var ise evcil hayvanlarınız ile ilgilenecek birilerinin ayarlanması oldukça önemlidir.

Sigara içimi ameliyatın 3 hafta öncesinden kesilmelidir.

Kilo verme ilaçları veya başka sürekli kullanılan ilaçlar var ise bunlar mutlaka cerrahınıza söylenmeli ve gerekli görülür ise kesilmelidir.

ANNELİK ESTETİĞİ SONRASI İYİLEŞME DÖNEMİ NE KADARDIR?

Annelik estetiği sonrası 2 hafta kadar mutlak ev istirahatı gereklidir. Normal hayata dönüş kişiden kişiye değişiklik gösterebilse de genellikle 4 ila 6 hafta sürebilmektedir. Ameliyattan bir hafta sonra günlük aktiviteler rahatlıkla yapılabilir. Ağır egzersizler 6 hafta kadar yapılmamalıdır ancak 3 hafta sonra hafif tempo yürüyüşler başlanabilir.

Ameliyat sonrası nihai sonuç 6 ay sonra görülebilir. İzlerin tamamen solması ise en az 1 yıl sürmektedir.

ANNELİK ESTETİĞİ SONUCU NE KADAR SÜRER?

Kişi ameliyat sonrası sağlıklı bir yaşam sürer ve kilosuna dikkat ederse, yaşlanmaya bağlı değişiklikler 10 yıl sonrasında kendini göstermeye başlayacaktır.