Doğum sonrası deformasyon ve kilolara 'anne estetiği'

Bazı kadınlar hamilelikten sonra hemen kilo vermek ister. Emzirerek, sağlıklı beslenerek ve egzersiz yaparak doğum sonrası kilo verilebilir. Ancak annelerin çoğu özel spor eğitmenlerine, kişiye özel hazırlanmış diyet programlarına ya da spor yapacak bolca zamana sahip değil. Doğum sonrası vücudun eski formuna kavuşması her kadında aynı şekilde gerçekleşmeyebiliyor. Doğum sonrası deformasyonlar ve vücudun eski formuna kavuşması için tercih edilen başka bir yöntem de annelik estetiği. Peki, Annelik estetiği nedir? Kimler annelik estetiği yaptırabilir? Annelik estetiği sonrası hamile kalınabilir mi? Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr.Yunus Doğan annelik estetiği hakkında bilgi verdi.

Sağlıklı bir gebelik te kadınların gebelik boyunca kilo almaları doğru ve normaldir. Gebelikle alınan kiloları vermek zaman alsa da doğumdan sonra rekor denilebilecek sürede vücudu eski formuna dönen ünlü anneler ise kırmızı halılara ve plajlara dönebiliyor.

Annelerin çoğu özel spor eğitmenlerine, kişiye özel hazırlanmış diyet programlarına ya da spor yapacak bolca zamana sahip değil. Sağlıklı beslenme programları ve spor programlarıyla kilo vermek uzun vadede elbette mümkün ancak vücudun eski formuna kavuşması her kadında aynı şekilde gerçekleşmiyor ve spor ile giderilemeyecek vücut deformasyonları ortaya çıkabiliyor.

Gebelikte alınan kilolar ve doğum sonrası vücudunuzda oluşan deformasyonlar dünyada trend olan ve birçok ünlünün de hamilelik öncesi vücut formuna kavuşmak için güvendikleri Mommy Makeover ismi verilen annelik estetiğini tercih ediyor. Peki, Annelik estetiği nedir? Kimler annelik estetiği yaptırabilir? Annelik estetiği sonrası hamile kalınabilir mi? Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr.Yunus Doğan annelik estetiğini anlattı.

ANNELİK ESTETİĞİ NEDİR?

Mommy Makeover, ülkemizde annelik estetiği doğum sonrası estetiği ya da anne makyajı gibi isimlerle bilinmektedir. Annelik estetiği karın germe ve meme estetiğinin tek seansda yapıldığı ameliyata verilen isimdir. Anne estetiği meme büyütme, meme küçültme, dikleştirme, karın germe ve liposuction ile yağ aldırma operasyonlarını içerir.

KİMLER ANNELİK ESTETİĞİ YAPTIRABİLİR?

Doğum sonrası deformasyonlar sebebiyle fiziki ya da estetik kaygı yaşayan her kadın anne estetiği yaptırabilir.

ANNELİK ESTETİĞİ FAYDALARI NELERDİR?

Özellikle çoğul ya da çoklu gebelik ve doğum sonrası oluşan deformasyonlara: gevşemiş karın, sarkmış ve hacmini kaybetmiş meme, karında oluşan çatlak izlerine çözüm sunar. Çocuk sahibi olduktan sonra da eskiden sahip oldukları daha fit, daha genç ve estetik görünüme kavuşmuş olmak özgüven sorunu yaşayan kadınlar için çözüm sunmaktadır. Ayrıca birden fazla operasyonun tek seferde yapılıyor olması ekonomik avantaj da sağlar.

ANNE ESTETİĞİ HANGİ OPERASYONLARI KAPSAR?

Anne makyajı ameliyatları temel prensipte Karın Germe ve Meme Estetiğini içerir.

- Karın germe (abdominoplasti): Karın germe ameliyatlarının hepsinde Liposuction uygulanması da yapılmaktadır. Liposuction ile bel, yanlar ve sırt bölgesindeki fazla yağlar çıkartılır. Doğum sonrası gevşemiş, sarkmış ve gebelik çatlaklarının olduğu alt karın bölgesinden fazla deri abdominoplasti ameliyatı ile alınır ve üst karın bölgesindeki deri de sıkılaştırılarak karın bölgesinin yeniden şekillendirilmesidir. Karın germe - liposuction uygulamasıyla daha düz, daha fit bir karın ve bel ortaya çıkar. Ayrıca liposuction uygulaması ile iç bacak, kol alt bacak ve gıdı bölgesindeki diyetlere ve egzersize karşı dirençli yağ fazlalıklarından da kurtulmayı sağlar.

-Meme estetiği: Doğum ve emzirme sonrasında hacmini kaybetmiş, sarkmış olan memeler için dikleştirme - kaldırma operasyonudur. Meme dokusunun yeterli gelmediği durumlarda meme hacmini arttırmak için implant kullanılabiliyor.

ANNELİK ESTETİĞİ NE ZAMAN YAPTIRILABİLİR?

Doğum sonrası anne estetiği doğumdan 6 ay sonra yapılabilmektedir. Ancak anne emzirmeye devam ediyorsa emzirmenin bitmesinin beklenmesi en uygunudur.

ANNELİK ESTETİĞİ SONRASI TEKRAR HAMİLE KALINABİLİR Mİ?

Annelik estetiği sonrasında tekrar hamile kalınmasında herhangi bir sakınca yoktur ancak planlanan bir hamilelik varsa ameliyatın hamilelik sonrasına bırakılması en doğrusudur. Ameliyatın üzerinden 1 sene geçtikten sonra gebelik planlanabilir.

ANNELİK ESTETİĞİ SONRASI HASTANEDE KAÇ GECE YATILIR?

Anne makyajı estetiğinde hastanede 2 gece kalınması yeterlidir.

ANNELİK ESTETİĞİ SONRASI İYİLEŞME NASIL OLUR?