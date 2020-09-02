Doğum öncesi ve sonrası toplam 112 gün izin kullanan anneler, çalışmadıkları sürenin parasını alabiliyor. Doğumun hemen ardından pek çok kadın doğum parasını hemen alıp alamayacağını merak ediyor. Peki, Doğum parası ne zaman yatar? Doğum parası ne kadar? İşte doğum parası ile ilgili bilgiler...

Devlet, çalışan annelere ‘çocuk parası’, ‘doğum (rapor) yardımı’, ‘süt ve emzirme parası’, ‘yarım gün çalışma desteği’ ve ‘kreş yardımı’ adı altında desteklerde bulunuyor. Özellikle bunlar arasında yer alan doğum parası çalışan annenin doğumdan sonraki ihtiyaçlarını karşılaması açısından önemli desteklerden biri. Doğum öncesi ve sonrası toplam 112 gün izin kullanan anneler, çalışmadıkları sürenin parasını alabiliyor. Peki, Doğum parası ne zaman yatar? Doğum parası ne kadar? İşte doğum parası ile ilgili bilmeniz gerekenler...

DOĞUM YAPAN ANNEYE 9 BİN 299 LİRA

Sigortalı çalışan annelere çocuk, doğum ve süt parası gibi ödemeler yapılıyor. Bu ödemeler, ocak itibarıyla asgari ücrete ve enflasyona göre arttı. Ocak itibarıyla doğum yapacak çalışan annelerin eline tüm hakların kullanılması halinde en az 9 bin 299 lira geçecek.

DOĞUM PARASI NE KADAR?

Doğum öncesi ve sonrası toplam 112 gün izin kullanan anneler, çalışmadıkları sürenin parasını alabiliyor. Asgari ücretlinin aldığı en düşük ödeme 7.325 lira. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabı ya da PTT hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığı, doğum izni biter bitmez ‘turkiye.gov.tr’den kontrol edilebilir. Doğum parasının yanında ilk çocukta 300 lira ödeme yapılıyor.

SSK’lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte 30’ar gün ekleniyor. Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor. Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1.472 lirasını da devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor. Annenin asgari ücretle çalıştığını varsayarak, işveren 1.162 lira, devlet 1.472 lira ödüyor. Yarım çalışma ödeneği, Damga Vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değil.

DOĞUM PARASI NE ZAMAN YATAR?

Doğum parası ödemesi genel olarak doğumu takip eden 1 hafta ile 10 gün içerisinde yapılıyor.