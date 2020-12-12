Doğum günü partisinde zincirleme istismar

İstanbul’da bir doğum günü partisine katılan 15 yaşındaki genç kız ve arkadaşı iddiaya göre partideki diğer gençler tarafından cinsel istismara uğradı. Bu gençler olayı mahalledeki diğer erkeklere de anlatınca zincirleme istismar olayları ardı arkasına geldi. Korktuğu gerekçesiyle yaşadığı korkunç olayları 2 yıl sonra ablasına anlatan mağdur kız A.S’nin şikayeti sonucu 27 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da ailesiyle yaşayan 15 yaşındaki genç kız, pandemi sürecinde ablasının evine gitti. Bir süre sonra ailesi, genç kızı eve geri dönmesi için çağırdı. Bunun üzerine eve gitmek istemeyen genç kıza ablası, neden dönmek istemediğini sorunca iddiaya göre genç kız 2 yıl önce bir doğum günü partisinde başlayan korkunç olayları anlattı.

2 YIL ÖNCE BİR DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDE

İddiaya göre A.S. isimli genç kız, 2018 yılında oturdukları mahalledeki bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı. Katıldığı doğum günü kutlamasında yanında başka bir kız arkadaşı da vardı. Genç kızın iddiasına göre kız arkadaşıyla birlikte bulunduğu doğum günü kutlamasında yeralan diğer erkekler tarafından istismara uğradılar. A.S.'nin ifadesine göre, doğum günü kutlaması sebebiyle aynı evde bulunduğu ve kendisinden 1-2 yaş büyük olan diğer gençlerin bir kısmı tarafından kendisine, diğerleri tarafından da kız arkadaşına cinsel istismarda bulunuldu. Doğum günü partisinde yaşanan cinsel istismar olayının yaşadığı mahallede duyulması üzerine birçok kişinin zincirleme şekilde cinsel istismarına maruz kaldı.

KORKUDAN 2 YIL BOYUNCA SUSMUŞ

Genç kız, yaşadığı olay sonucu iddiaya göre korktuğu için kimseye bir şey söyleyemedi. Zincirleme istismar bir süre devam etti. 2018 yılında yaşanan olaydan 2 yıl sonra genç kız, pandemi sürecinde ablasının evine kalmaya gitti. Ailesiyle yaşayan genç kız, bir süre sonra ailesinin kendisini geri çağırması sonucu ablasının evinden ayrılmak istemeyince ablası bunun nedenini sordu. Ablasının sorusu üzerine 2 yıl önce yaşadığı ürkütücü olayı ablasına anlatan genç kız, bu sebeple yaşadığı mahalleye dönmek istemediğini söyledi. Kardeşinden duydukları karşısında abla, polise başvurdu.

27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ablasına yaptığı itiraf sonucunda genç kızın ifadesi alındı. Genç kız ifadesinde iddiaya göre doğum günü partisinde yaşadığı cinsel istismar sonucu olayın yaşadığı mahallede duyulduğunu ve sonrasında birçok kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu da aktardı. Genç kızın verdiği ifade sonrası olayda adı geçen 27 kişi gözaltına alınarak İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden bir bölümünün yaşı büyük kişiler olduğu belirlendi.

TUTUKLANANLAR VAR

Soruşturmayı yürüten savcılıkça sorguları yapılan şüpheliler, İstabul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden bir bölümü tutuklandı. (Sabah)