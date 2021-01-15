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Doğum günü partisinde çıktılar! 'Karımı ve çocuğumu öldürdüm'

DHA |  15 Ocak 2021 Cuma - 23:44 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 23:44

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, karımı ve çocuğumu öldürdüm diyerek, asılsız ihbarda bulunan kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. K.Y. isimli kişinin öldürdüğünü iddia ettiği eşi ve çocuğunun ise komşularında doğum günü kutlamasında olduğu anlaşıldı.


Turgutlu ilçesi İstasyonaltı Mahallesi TOKİ evlerinde, saat 20.00 sıralarında, iddiaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, karısını ve çocuğunu öldürdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin adreste yaptığı soruşturmada ihbarı yapan K.Y.'ye ulaşıldı. K.Y.'nin evinde yapılan incelemede herhangi bir cinayet işlenmediği belirlendi. Polis ve sağlık ekiplerini saatlerce meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunan K.Y. gözaltına alınarak, karakola götürüldü. K.Y.'nin öldürdüğünü iddia ettiği eşi ve çocuğunun ise komşularında doğum günü kutlamasında olduğu anlaşıldı. 
 
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 
 

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Manisa 112 Acil Çağrı Turgutlu
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