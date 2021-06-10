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Doğum günü mü şiddet günü mü? 'Oğlum kucağımdayken bıçak fırlattı'
İşte Benim Stilim programıyla ünlenen Nazlı Hamarat 2018 yılında anne olmuş ve oğlunu kucağına almıştı. Oğlunun babasının, sevgilisi Gaffar Aydın olduğunu iddia etmiş, Aydın ise başta oğlunu kabul etmemişti. Aralarındaki problemleri aşamayan çiftin soluğu mahkemede almıştı.
Nazlı Hamarat'ın eski sevgilisi Gaffar Aydın'ı tehdit ettiği öne sürülerek yargılandığı davada Gaffar Aydın da Nazlı Hamarat'a ait fotoğraf ve yazışmaları ifşa ederek şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanıyor.
Nazlı Hamarat'ın eski sevgilisi Gaffar Aydın'ı tehdit ettiği öne sürülerek yargılandığı davada Gaffar Aydın da Nazlı Hamarat'a ait fotoğraf ve yazışmaları ifşa ederek şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanıyor.