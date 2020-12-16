16 Aralık 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.404 0.59 EURO 9,5050 -0.29
USD 7,8100 -0.33 ALTIN 466,200 -0.24
CANLI BORSA
TÜMÜ

Doğum günü kutlamasında Covid-19 şoku!

16 Aralık 2020 Çarşamba - 10:18 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 10:18

Covid-19’u atlattığını sanan Rezzan Benardete, doğum gününü kutlamak için evine çağırdığı arkadaşı Güneş Mutlu Mavituncalılar’a hastalığı bulaştırdı. Kutlamaya katılan Ayşecan Özyeğin Oktay ve Banu Bora’nın test sonuçları da pozitif...


Rezzan Benardete’nin koronavirüse yakalandığı haberini okumuşsunuzdur. Kasım başında Covid-19’a yakalanan ve 10 günlük tedavi sürecinden sonra normale dönen Benardete, yakın arkadaşlarına istemeden hastalığı bulaştırdı. Tedavisini tamamladıktan sonra, Güneş Mutlu Mavituncalılar’ın 40’ıncı yaş günü için evinde minik bir kutlama organize eden Benardete, kutlamaya Ayşecan Özyeğin Oktay ve Banu Bora’yı da çağırdı. Balonlarla süslediği evinde Mavituncalılar’a sürpriz yapan Benardete’nin asıl sürprizi ise maalesef Covid-19 oldu. Tedaviye rağmen hastalığının bulaşma riskinin devam ettiğini bilmeyen Benardete, bu minik kutlama sırasında üç arkadaşına da koronavirüs bulaştırdı. 

Aralık başından bu yana tedavi gören arkadaşların karantina süresi bitmek üzere. Güneş Mutlu Mavituncalılar, hastalığı hayli ağır geçirmiş. Genç olduğundan ve hastanelerde yer olmadığından tedavisi evde devam etmiş. Duyduğuma göre Mavituncalılar’ın eşi ve çocukları da Covid’e yakalanmış.
 
Kendisi de ikinci defa Covid yüzünden yatağa düşen Rezzan Benardete’nin oldukça üzgün olduğu söyleniyor. Tabii ki böyle bir şeyi hiç kimse istemez ama keşke tedavisi bitmiş olmasına rağmen sosyal izolasyona devam etseydi. Çünkü doktorlar, inatla asemptomatik kişilerle ilgili uyarılar yapıyorlar. Kaynak: Hürriyet

ETİKETLER

Doğum günü kutlaması Koronavirüs şoku Covid-19 şoku
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.