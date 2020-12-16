Doğum günü kutlamasında Covid-19 şoku!

Rezzan Benardete’nin koronavirüse yakalandığı haberini okumuşsunuzdur. Kasım başında Covid-19’a yakalanan ve 10 günlük tedavi sürecinden sonra normale dönen Benardete, yakın arkadaşlarına istemeden hastalığı bulaştırdı. Tedavisini tamamladıktan sonra, Güneş Mutlu Mavituncalılar’ın 40’ıncı yaş günü için evinde minik bir kutlama organize eden Benardete, kutlamaya Ayşecan Özyeğin Oktay ve Banu Bora’yı da çağırdı. Balonlarla süslediği evinde Mavituncalılar’a sürpriz yapan Benardete’nin asıl sürprizi ise maalesef Covid-19 oldu. Tedaviye rağmen hastalığının bulaşma riskinin devam ettiğini bilmeyen Benardete, bu minik kutlama sırasında üç arkadaşına da koronavirüs bulaştırdı.

Aralık başından bu yana tedavi gören arkadaşların karantina süresi bitmek üzere. Güneş Mutlu Mavituncalılar, hastalığı hayli ağır geçirmiş. Genç olduğundan ve hastanelerde yer olmadığından tedavisi evde devam etmiş. Duyduğuma göre Mavituncalılar’ın eşi ve çocukları da Covid’e yakalanmış.

Kendisi de ikinci defa Covid yüzünden yatağa düşen Rezzan Benardete’nin oldukça üzgün olduğu söyleniyor. Tabii ki böyle bir şeyi hiç kimse istemez ama keşke tedavisi bitmiş olmasına rağmen sosyal izolasyona devam etseydi. Çünkü doktorlar, inatla asemptomatik kişilerle ilgili uyarılar yapıyorlar. Kaynak: Hürriyet