Doğum borçlanmasıyla kıdem tazminatı daha erken alınabilir mi?

6 YIL BEKLEMEDEN EMEKLİ OLUNABİLİR!

Yapılan düzenleme çerçevesinde; kadınlar sigortadan sonra doğum yaptıkları üç çocuk için borçlanma yaparak 6 yıl yani 2760 gün prim kazanabiliyor. Yaş ve yıl şartları tamamsa 6 yıl beklemeden emekli olabiliyorlar.

DOĞUM BORÇLANMASIYLA KIDEM TAZMİNATI DAHA ERKEN ALINABİLİR Mİ?

Emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındakileri sağlayanlar, işlerinden kıdem tazminatı alarak ayrılabiliyor. Emekli olmak için 7000 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi olmak gerekiyor.

Çocuklarınızın doğum tarihlerini bildirmemişsiniz. Priminizi 7000 güne tamamlayacağınız tarihte işinizden kıdem tazminatı alarak ayrılabilirsiniz.

Doğumlarınız sigorta başlangıç tarihinden sonra ve aralarında iki yıllık süre varsa, doğumdan sonraki iki yıllık sürelerde prim ödenmeyen günleri borçlanma hakkınız bulunuyor.

Söz konusu iki yıllık sürelerde hiç prim ödemeseniz bile örneğin üç doğumunuz varsa borçlanarak toplam 2160 gün kazanılabilir. Bu durumda; doğum borçlanmasından sonra 1840 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 7000 güne tamamlamanız gereken tarihte, işten kıdem tazminatı alarak ayrılabilirsiniz. Sonuç olarak doğum borçlanması yapılabiliniyorsa, kıdem tazminatına borçlanma gün sayınız kadar erken ulaşırsınız.

DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

- Sigortalı olarak çalışan kadının doğumdan önce sigorta başlangıcı olmalıdır. Hizmet akdine bağlı olarak, kamu görevlisi veya kendi iş yerinde çalışan kadınların doğumdan önce sigortalılık hallerinin tescil edilmesi gerekir.

- Doğumdan sonra kadının adına prim ödenmemesi gerekir.

- Borçlanılacak sürede çocuğun yaşaması şarttır.

- İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanılabilir.

Doğum borçlanmasında farklı olarak; staj için yapılan sigorta başlangıcı emeklilikte geçerli sayılmazken doğum borçlanmasında bu tarih baz alınarak hesaplama yapılabiliyor.

Sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının veya hizmetinin geçtiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Merkezine,

Kamu görevlileri, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı’na borçlanma talep dilekçesiyle başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabilirler.

Doğum borçlanmasını ilgili kurum ve kuruluşlar üzerinden yapacak kadınların işvereninden herhangi bir belge alması gerekmez. Üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus sureti ve doğum borçlanması formu başvuru için yeterli belgelerdir.