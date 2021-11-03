Çalışma hayatının içinde yer alan kadınlar için doğum borçlanması büyük bir öneme sahiptir. Çeşitli nedenlerle işinden uzak kalan kadınların geriye dönük prim ödeyip, gün kazanmalarını sağlayan doğum borçlanması, çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor. Peki, Doğum borçlanması nedir, nasıl yapılır? Doğum borçlanmasının etkisi nedir? Doğum borçlanması kaç gün kazandırır? Doğum borçlanmasıyla kimler erken emekli olabilir? İşte doğum borçlanması ile ilgili merak edilenler…

Kadınlar çalışmadıkları sürelerini, doğum borçlanmasıyla geriye dönük ödeyebiliyor. Çocuk sayısına göre değişiklik gösteren doğum borçlanması emeklilik yaşını dolduran ancak prim gün sayısı eksik olan kadınlara büyük avantaj sağlıyor. Peki, Doğum borçlanması nedir, nasıl yapılır? Doğum borçlanmasının etkisi nedir? Doğum borçlanması kaç gün kazandırır? Doğum borçlanmasıyla kimler erken emekli olabilir? İşte doğum borçlanması ile ilgili merak edilenler…

Posta Gazetesi Sosyal Güvenlik Uzmanı Ekrem Sarısu köşe yazısında okuyucusundan gelen doğum borçlanması sorusuna yanıt verdi. İşte doğum borçlanmasının prim gün sayısına etkisi ile ilgili merak edilenler…

DOĞUM BORÇLANMASININ ETKİSİ NEDİR?

SORU: 2014 SSK girişim var. Doğumdan dolayı izindeyim. Her bir doğumda iki yıl kazanılıyor. Yaş olarak iki yıl erken mi emekli olacağım? Örneğin; bir çocuk borçlanmasıyla emeklilik yaşım 58’den 56’ya düşecek ve 56 yaşında mı emekli olacağım? Hanife KORKMAZ

CEVAP: Sigorta başlangıç tarihinden sonraki doğumlar borçlanılabiliyor. Doğum borçlanması yapabilmek için doğum sonrasındaki iki yılda prim ödenmeyen boş gün olması lazım. Sigorta başlangıç tarihinden sonra doğum yapan ve doğum sonrasındaki iki yılda hiç prim ödemesi olmayan kadın sigortalı borçlanarak; bir doğum için 720, iki doğum için 1440, üç doğum için 2160 gün kazanabiliyor. Doğum borçlanması primi artırıyor ama emekli olunacak yaşı düşürmüyor. Emekli olmak için aranan yaşı dolduran ancak primi eksik olan kadın sigortalının erken emekli olmasını sağladığına da kuşku yok.

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?

İş yaşamındanbelli bir süre doğum nedeniyle uzak kalan kadınların, geriye dönük prim ödeme yapmasına imkan tanıyan uygulamaya doğum borçlanması adı veriliyor. Kadınlar, çalışmadığı süre için toplu şekilde ödeme imkanı da elde edibiliyor. Düzenleme çerçevesinde, 3 çocuk üzerinden 6 yıl kadar prim kazanma imkanı elde edilebiliyor.

DOĞUM BORÇLANMASI ŞARTLARI NELERDİR?

Doğum borçlanmasının bazı şartları bulunuyor. Çalışan her kadın doğum borçlanması üzerinden bu hakkı kullanabilir.

- SSK'lı (4a) olarak en azından 1 gün kadar çalışmak gereklidir.

- İşten ayrıldıktan sonra herhangi bir zamanda doğum yapmış olmak.

- Çocuğun sağ doğmuş ve yaşıyor olması.

- Doğumdan sonra 2 yıl boyunca çalışmamış ya da kısmen prim ödenmemiş olması.

- Bütün bu şartları taşıyan her çalışan kadın, 3 çocuk adına toplamda 6 yıl kadar prim kazanma imkanı sağlayabilir.

DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak, Kamu görevlileri (kamu görevlileri sigortalıları veya hak sahipleri “SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresine borçlanma talep dilekçesiyle veya e-devlet kanalıyla başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabilecekler.

Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden belge istenilmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak işlem sonuçlandırılıyor.