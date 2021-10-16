Doğum Bildirimi Başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet Doğum Bildirimi başvurusu

e-Devlet yeni bir uygula daha hizmete sundu. İçişleri Bakanlığı söz konusu gelişmeyi "Çeşitli sebeplerle sağlık kuruluşunda doğum bildirimi yapamayan vatandaşlar artık doğum bildirimlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek." Şeklinde duyurdu. Peki, e-Devlet Doğum Bildirimi Başvurusu nasıl yapılır? Doğrum bildirimi nedir?

İçişleri Bakanlığı, e-Devlet üzerinden yeni bir uygulamanın daha hayata geçtiğini duyurdu. Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Çeşitli sebeplerle sağlık kuruluşunda doğum bildirimi yapamayan vatandaşlar artık doğum bildirimlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek." denildi. Açıklamada, başvuruların nasıl yapılacağı da aktarıldı. Doğum bildirimi başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet Doğum Bildirimi Başvurusu detayları…

DOĞUM BİLDİRİMİ BAŞVURUSU E-DEVLET NASIL YAPILIR?

Doğum bildirimi yapamayan vatandaşlar artık doğum bildirimlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Bakanlığımızca 2018 yılında hayata geçirilen e-Doğum uygulaması ile kamu sağlık kuruluşlarında dünyaya gelen ve anne/babaları tarafından isimleri belirlenen çocukların doğum bildirimlerinin nüfus müdürlüklerine gitmeden doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşunda yapılabilmesine olanak sağlanmıştı.

Uygulama kapsamında bugüne kadar 81 ilde 235 kamu sağlık kuruluşunda 75.546 adet doğum tescili yapılırken, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları da ailelerin adreslerine ücretsiz olarak gönderildi.

Uygulamaya ek olarak e-Devlet sistemi üzerinden "Doğum Bildirimi Başvurusu" hizmeti sayesinde, çeşitli sebeplerle sağlık kuruluşunda doğum bildirimi yapamayan vatandaşlar artık yurt içinde ve sağlık kuruluşunda dünyaya gelen çocuklarının doğum bildirimlerini e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek.

Milyonlarca vatandaşın hayatını kolaylaştıran, kamu hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlayan e-Devlet uygulamasına İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından "Doğum Bildirimi Başvurusu" hizmeti eklendi. Milyonlarca vatandaşın hayatını kolaylaştıran, kamu hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlayan e-Devlet uygulamasına İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından "Doğum Bildirimi Başvurusu" hizmeti eklendi.

Bu hizmet ile Türk vatandaşlarının yurt içinde, sağlık kuruluşunda dünyaya gelen ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine (MERNİS) gönderilmiş doğum raporu bulunan çocuklarının doğum bildirimlerine ilişkin başvuruların e-Devlet Sistemi üzerinden elektronik imzalı olarak MERNİS'e gönderilmesine ve söz konusu başvurulara istinaden ilçe nüfus müdürlüklerince doğum olaylarının aile kütüklerine tescil edilmesine imkân sağlandı.