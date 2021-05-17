Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadı başladı

Trabzon, Doğu Karadeniz ’de Rize Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat dönemi başladı. Çay üreticileri hasadın başladığı ilk gün bahçelerine girdi, olgunlaşan çay filizlerini toplamaya başladı. ÇAYKUR ilk sürgün yaş çay döneminde dekara 600 kilogram kota uygulayacağını duyurdu.

'YENİ SEZONA BİSMİLLAH DEDİK'

Sabah itibari ile çay bahçesine girdiğini söyleyen Elif Kopuz, "Bugün itibariyle bahçeye girdik. Hasadımıza başladık. Yıllardır çay topluyoruz artık bize zor gelmiyor. Yağmurlu ve çok güneşli havalar bizi zorlasa da çayın dalında kalmaması için hasat süresince çayımızı topluyoruz” dedi.

Yunus Yıldız da "Yeni sezona bugün 'Bismillah' dedik. Alım yerlerin açılması ile beraber yavaş yavaş hasadımıza başladık. Günlük kontenjan dahilinde çayımızı hasat ederek sezonu bitireceğiz. Çay hasadı biraz zorlu olsa da ekmek paramızı kazanıyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜKETİMDE BİRİNCİ, ÜRETİMDE 5'İNCİ SIRA