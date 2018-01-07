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Doğu Guta'da son 2 günde 18 sivil öldü

07 Ocak 2018 Pazar - 17:01 | Son Güncelleme : 08 01 2018 - 1:32

Suriye'de Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine yoğun hava ve kara saldırıları sürüyor.


Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, başkent  Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine son 2 günde düzenlediği yoğun  saldırılarda 18 sivil yaşamını yitirdi. 
 
Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, başkent Şam'ın  doğusundaki Doğu Guta'nın bazı ilçeleri ile beldeleri ve köyleri, Esed rejiminin  14 Kasım 2017'den bu yana yoğun biçimde süren ve son 10 gündür şiddetlenen hava  ve kara saldırılarının hedefi oluyor.
 
Esed rejimi son 2 günde gerginliği azaltma bölgesi içerisindeki Doğu  Guta'nın Haresta ve Duma ilçeleri ile Zemelka, Misraba, Merc, Cisrin,  Medyere,  Arbin, Kefer Batna ve Hammuriye beldelerine hava ve kara saldırıları düzenledi.
 
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejim güçlerinin  dünkü hava saldırılarında Hamurriye'de 12, Medyere'de 2, Arbin'de 3 olmak üzere  toplamda ise 17 sivil yaşamını yitirdi.
 
Bugün de süren hava saldırılarının hedefi Arbin'de bir çocuk hayatını  kaybetti.
 
Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saldırılarda yaralanan çok sayıda sivil çevredeki hastanelerde tedavi  altına alındı. Aralıksız devam eden hava saldırıları yüzünden ölü sayısının  artmasından endişe ediliyor.
 
Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin  sivil yaşıyor.
 
Doğu Guta, Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine  karşın Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, 9 aydır bölgeye yönelik  ablukasını yoğunlaştırdı.
 
İnsani krizin derinleştiği bölgede, 600'den fazlası acil, binlerce  sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

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