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Doğu Guta'da 3 ayda 729 sivil katledildi

AA |  16 Şubat 2018 Cuma - 16:33 | Son Güncelleme : 16 02 2018 - 16:33

Rejim ve Rus saldırılarında 185'i çocuk 729 sivil can verdi.


 Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin  abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya son 3 ayda düzenlenen saldırılarda 729  sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı. 
 
SNHR, abluka altındaki Doğu Guta bölgesine 14 Kasım-14 Şubat tarihleri  arasında Esed rejimi ve destekçisi Rusya tarafından düzenlenen hava ve kara  saldırılarına ilişkin raporunda, 185'i çocuk, 109'u kadın 729 sivilin öldüğünü  kaydetti.
 
Rapora göre, söz konusu süre içerisinde, rejim güçlerinin hava ve kara  saldırılarında 177'i çocuk, 96'sı kadın olmak üzere 697 sivil can verirken Rus  savaş uçaklarının katıldığı hava saldırılarda da 8'i çocuk, 13'ü kadın 32 sivil  öldü.
 
Rejimin uyguladığı ablukaya işaret edilen raporda, son 3 ayda 2'i  çocuk 8 sivilin açlık ve ilaç yetersizliğinden hayatını kaybettiği belirtildi.
 
Rapora göre, belirtilen süre içerisinde rejim güçleri 28 defa  mescitlere, 10 defa da sağlık merkezlerine saldırı gerçekleştirdi.
SNHR ayrıca rejim güçlerinin Doğu Guta bölgesinde 3 defa kimyasal  saldırısı düzenlediğini hatırlattı.
 
Raporun tavsiyeler bölümünde ise sivilleri hedef alan saldırıların bir  an önce son bulması ve suçluların uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması  istenildi.
 
  
 
 
 
 

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