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Doğu Çin Denizi'nde tehlikeli gelişme! 4 Çin savaş gemisi Japonya kara sularına girdi...

AA |  20 Ağustos 2021 Cuma - 7:33 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 7:33

Çin bandıralı 4 sahil güvenlik gemisinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.


Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik  Karargahına göre, Çin'e ait gemiler Japon ulusal kara sularını ihlal etti.
 
Söz konusu gemiler, tartışmalı bölgede Minami Kojima ile Uotsu  Adalarına yaklaştı.
 
Japonya Sahil Güvenliğinin bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları  sonucu, Çin'e ait gemiler bölgeden ayrıldı.
 
Tartışmalı adalar
Doğu Çin Denizi’nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak  adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.
 
Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir  egemenlik tartışmalarına neden oluyor.
 

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