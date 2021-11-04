Doğu Aras Enerji halka arz ne zaman, eşit mi? Doğu Aras halka arz hangi bankalar, oransal mı? İşte talep toplama tarihi ve hisse fiyatı

Doğu Aras Enerji halka arz oluyor. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde enerji hizmeti veren Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.'nin, hisse başı 110 TL’den halka arz başvurusu, SPK tarafından onaylandı. Sabit fiyatla talep toplama yöntemi kullanılacak. Peki, Doğu Aras Enerji halka arz ne zaman, eşit mi? Doğu Aras halka arz hangi bankalar, oransal mı? İşte talep toplama tarihi…

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. (Aras EDAŞ) ve Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Aras ESPAŞ) ile Doğu Anadolu bölgesi illeri; Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Bayburt’da enerji dağıtım hizmeti veren Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş., hisselerinin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Sermaye Piyasası Kurulu, Doğu’da 7 İl ve 58 İlçede 1 Milyondan fazla aboneye hizmet veren Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.'nin hisse başı 110 TL’den halka arz başvurusunu onayladı. Doğu Aras Enerji halka arz ne zaman, eşit mi? Doğu Aras halka arz hangi bankalar, oransal mı? İşte talep toplama tarihi…

Doğu Aras Enerji halka talep toplama ne zaman?

Talep Toplama Tarihleri 4-5 Kasım 2021 olarak belirlendi.

Doğu Aras Enerji halka oransal mı, eşit mi?

Halka arz, 110 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, tamamı ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 13.400.000 TL nominal değerli pay halka arz edilecektir. Halka arz edenlerin ayrıca 2.680.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır. Halka açıklık oranı %20,00 olup ek pay satışı olması halinde %24,00 olacaktır.

67 milyon lira sermayesi bulunan Doğu Aras Enerji'nin halka arzında 1 TL nominal bedelli paylar 110 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Doğu Aras halka arz oransal yapılacak.

Doğu Aras enerji halka arz hangi bankalar?