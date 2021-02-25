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Doğu Anadolu'da korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi

DHA |  25 Şubat 2021 Perşembe - 12:57 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 13:26

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Karlıova ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 12.48'de meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 6.96 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Korkutan deprem Doğu Anadolu bölgesindeki birçok ilde hissedildi.


Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'dan yapılan açıklamada, "Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12.48'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. Bingöl'deki deprem Elazığ, Tunceli ve Muş gibi çevre illerden de hissedildi. Depremin 6,96 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
 
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Karlıova ilçesinde yaşanan  4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için olumsuz bir durum bulunmadığını  bildirdi. Vali Ekinci, yaptığı açıklamada, saat 12.48'de Karlıova  ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlatarak vatandaşlara geçmiş  olsun dileğinde bulundu. "Şu an itibarıyla bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve  milletimizi korusun." diyen Ekinci, ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri  sürdürdüğünü belirtti.

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